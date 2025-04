Inter prišiel o náskok na čele, Inzaghi: Prehrali sme dôležitý zápas

Miláno 20. apríla (TASR) - Súboj o majstrovský titul v talianskej Serii A dostal novú zápletku. Futbalisti Interu Miláno prehrali v lige prvýkrát od 16. februára a na čele tabuľky sú už len o skóre pred druhým Neapolom. V nedeľu zaváhali v 33. kole na trávniku Bologne, kde inkasovali v 94. minúte.



Milánsky celok ťahal v Serii A sériu siedmich ligových stretnutí bez prehry. „Prehrali sme dôležitý zápas, v ktorom sme si nezaslúžili prehru. Bojovali sme, takže to bolí. Liga sa ešte neskončila, ideme ďalej s množstvom sebavedomia. Mali sme lepšie brániť a nedovoliť, aby sa dostala lopta k Orsolinimu. Netreba však viniť mojich hráčov, niekoľko z nich nám ich chýbalo. Remíza by bola férová, ale aj cez túto situáciu sa prenesieme bez problémov,“ cituje trénera Interu Simoneho Inzaghiho oficiálna klubová webstránka.



Už keď to vyzeralo na deľbu bodov za stavu 0:0, tak v štvrtej nadstavenej minúte druhého polčasu zasadil rozhodujúci úder Riccardo Orsolini. Pre Bolognu a vylúčeného trénera Vincenza Italiana vybojoval víťazstvo a tiež poistenie štvrtého miesta v tabuľke, ktoré znamená účasť v ligovej fáze Ligy majstrov. „Vzrušujúci záver, pre takéto zápasy žijete a len ťažko sa to opisuje slovami. Toto víťazstvo je dôležité a môže nám pomôcť k dosiahnutiu nášho sna. Potrebovali sme iskru, niečo podstatné a ja som sa o to postaral. Úžasný pocit skórovať proti jednému z najlepších tímov Európy. Som hrdý na tím, našu cestu a všetko, čo robíme,“ uviedol autor jediného gólu zápasu.



Do konca sezóny zostáva už len päť zápasov, Inter a Neapol majú zhodne na konte po 71 bodov. Nik iný sa už s najväčšou pravdepodobnosťou nezapojí do boja o majstrovský titul. „Kalendár zápasov zohráva svoju rolu. Z nášho pohľadu nie je jednoduchý, to však platí aj pre Neapol. Teraz príde čas na analýzu, čo sme mohli urobiť lepšie. Nebudeme hľadať výhovorky, chceme sa posunúť,“ dodal Inzaghi.



V najbližšom ligovom stretnutí čaká jeho zverencov domáci duel s AS Rím, Neapol sa pred vlastnými fanúšikmi predstaví proti Turínu.