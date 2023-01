Inter prišiel v závere o víťazstvo, v Monze remizoval 2:2

Serie A - 16. kolo:



AC Monza - Inter Miláno 2:2 (1:2)



Góly: 11. Ciurria, 90.+3. Dumfries (vlastný) - 10. Darmian, 22. Martinez



/M. Škriniar (Inter) odohral celý duel a uvidel ŽK/



Monza 8. januára - Futbalisti Interu Miláno remizovali v nedeľnom zápase 17. kola talianskej Serie A na ihrisku Monzy 2:2. O zisk troch bodov prišli v nadstavenom čase druhého polčasu, keď si dal vlastný gól Denzel Dumfries. V zostave hostí odohral celé stretnutie Milan Škriniar s kapitánskou páskou na ruke.Inter v zápase dvakrát viedol. Najprv sa presadil v 10. min Matteo Darmian, ktorého našiel v šestnástke ideálnym centrom Alessandro Bastoni. O minútu na to vyrovnal Patrick Ciurria, no v 21. min opäť prevážili misky váh na svoju stranu "Hrubú chybu pri rozohrávke vykonal obranca Pablo Mari a čerstvý majster sveta Lautaro Martinez nemal problémy skórovať. V závere sa domáci snažili vyrovnať a center do šestnástky sa odrazil od Dumfriesa do vlastnej siete. Inter nezabodoval naplno po troch dueloch a pred nedeľnými súbojmi mu patrilo 4. miesto s mankom 7 bodov na vedúci Neapol.