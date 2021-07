Inter privíta Eriksena s otvorenou náručou, uviedol nový kouč Inzaghi

Miláno 7. júla (TASR) - Nový tréner futbalistov Interu Miláno Simone Inzaghi vyhlásil, že Christiana Eriksena privítajú v klube s otvorenou náručou. Profesionálna budúcnosť dánskeho stredopoliara je však po kolapse na ME 2020 otázna.



"Pred šampionátom som s ním hovoril, od inkriminovaného momentu ešte nie. Je to hráč, s ktorého službami by som rád počítal," povedal Inzaghi podľa agentúry AFP.



Dvadsaťdeväťročný Eriksen skolaboval v 43. minúte úvodného zápasu Dánska na ME 2020 s Fínskom (0:1) a priamo na ihrisku ho museli oživovať. Lekári neskôr potvrdili, že mal zástavu srdca. Pri operácii mu implantovali kardioverter-defibrilátor, čo by mohlo byť prekážkou pre pokračovanie jeho športovej kariéry v Taliansku.