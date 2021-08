Inter rezolútne vykročil za obhajobou

Miláno 22. augusta (TASR) – V Interi Miláno sa pred začiatkom tejto sezóny najvyššej talianskej futbalovej súťaže udiali viaceré zmeny. Odišli tréner Antonio Conte a najlepší strelec tímu Romelu Lukaku, na úradujúcom majstrovi sa to však nepodpísalo. V úvodnom kole deklasoval FC Janov 4:0. Prispel k tomu aj slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý strelil prvý gól Interu v tomto ročníku Serie A.



Škriniar otvoril skóre už v 6. minúte, keď sa presadil hlavou po rohovom kope Hakana Calhanoglua. „Som rád za gól, ale dôležitejší je priaznivý výsledok. Dobrý štart bol dôležitý a podali sme aj dobrý výkon. Víťazstvo na nulu je vždy príjemné," povedal pre klubovú televíziu 26-ročný obranca, ktorý k čistému kontu výrazne prispel, keď v závere vykopol loptu pred bránkovou čiarou.



Suverénne víťazstvo potešilo aj trénera Simoneho Inzaghiho, pre ktorého to bola súťažná premiéra na lavičke Interu. Zvlášť mal radosť z návratu fanúšikov, štvorgólový koncert ich sledovalo na San Sire 27.000. „Ani sme si nemohli priať lepší začiatok, navyše pred našimi priaznivcami."



Na Škriniarov zásah nadviazal Calhanoglu, pred polčasom rozvlnil sieť súpera aj Ivan Perišič, ale jeho gól neuznal VAR pre ofsajd. Po zmene strán sa presadili Arturo Vidal a Edin Džeko, posila Milánčanov po odchode Lukakua.



„Sledovať tento tím je zábava. Calhanoglu je mimoriadny hráč, vždy pracuje pre mužstvo. Musíme ešte dotiahnuť niektoré prestupy, pretože Lukakuov odchod bol neočakávaný. Džeko však už ukázal svoju kvalitu," povedal Inzaghi.



Podľa Škriniara sa tím ešte musí prispôsobiť novému trénerovi, ale cieľ je jasný - obhajoba titulu. „Zisk scudetta nám pridal istotu, ale je to aj zodpovednosť. Musíme ísť do každého zápasu s takýmto nasadením, hrať čo najlepšie a nenechať súperom žiadny priestor. Ešte sa stále učíme, čo od nás chce nový tréner, no v lete sme tvrdo pracovali a sme silní. Musíme zostať jednotní a bojovať o obhajobu titulu, ak budeme hrať spolu ako teraz, môžeme to dokázať."