Inter s treťou prehrou za sebou, Mchitarjan: Chýbajú nám góly

Miláno 2. apríla (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zaznamenali v talianskej Serii A tretiu prehru za sebou. Doma zaváhali proti Fiorentine (0:1) a po nedeli môžu prísť aj o tretie miesto v tabuľke. Rival z AC stráca dva body a v prípade triumfu na ihrisku suverénneho Neapolu ich môže predbehnúť.



Inter z uplynulých piatich ligových duelov až v štyroch prehral a z triumfu sa tešil len proti Lecce. Tréner Simone Inzaghi sa musel opäť zaobísť bez slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý nehral pre zranenie chrbta. Domáci sa mohli ujať vedenia v 21. minúte, keď Henrich Mchitarjan prenikol po pravom krídle. Prešiel cez dvoch brániacich hráčov, no jeho strelu zneškodnil Pietro Terracciano. "Myslím si, že jediné, čo nám chýba, sú góly. Neskórovali sme už tri zápasy a v tomto stretnutí sme opäť mohli dať tri alebo štyri góly len v prvom polčase," povedal Mchitarjan podľa agentúry AFP.



Po zmene strán sa domáci útočník Romelu Lukaku ocitol v stopercentnej šanci, Alessandro Bastoni mu prihral z ľavej strany, ale belgický útočník netrafil dobre loptu. Fiorentina tak udrela po rohovom kope, hlavičku Arthura Cabrala ešte brankár Andre Onana vyrazil, no Giacomo Bonaventura z dorážky dostal loptu do siete.



"Je veľké sklamanie, že sme doma prehrali dva zápasy v rade pred publikom, ktoré nás vždy povzbudzovalo. Musíme pracovať tvrdšie. Všetci však vydali zo seba maximum, či už po stránke nasadenia alebo výkonu. Minulý rok sme mali najlepší útok, tento rok sme druhí. V tomto roku však dávame menej gólov, to je fakt. Musíme pracovať ešte tvrdšie, toto bude veľmi intenzívny mesiac," povedal tréner domácich Simone Inzaghi pre oficiálnu webstránku.



"Nerazzurri" tak majú pred blížiacim sa prvým štvrťfinálovým zápasom Ligy majstrov proti Benfice ďaleko od ideálnej formy. Predtým ich však čaká už v utorok semifinále Talianskeho pohára na ihrisku Juventusu a ligový duel na pôde Salernitany. "Vieme, aké predsavzatia nás čakajú. Tento výsledok prišiel spôsobom, ktorý nás bolí. Zaslúžili sme si viac, ale taký je futbal. O 72 hodín budeme späť na ihrisku, kde nás čaká veľmi dôležitý zápas, na ktorom nám veľmi záleží," skonštatoval Inzaghi.



Fiorentina zvíťazila v ôsmom zápase za sebou vo všetkých súťažiach a predĺžila svoju sériu bez prehry na desať duelov. "Dali sme si za cieľ dostať sa v tabuľke vyššie. Zápas s Veronou bol zlomový, pretože to bolo pre nás dôležité a v chalanoch som videl niečo iné. Proti Interu sme si vytvorili veľa gólových príležitostí a chlapci si zaslúžia uznanie. Bolo to moje prvé víťazstvo na San Sire," pripomenul hosťujúci kouč Vincenzo Italiano. Fiorentina sa dostala na 8. miesto a na šiestu priečku, ktorá zaručuje účasť v európskych súťažiach, stráca len dva body.