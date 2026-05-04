< sekcia Šport
Inter sa vrátil na taliansky ligový trón, Chivu sa zapísal do histórie
Futbalisti Interu Miláno sa po dvoch rokoch vrátili na taliansky ligový trón a získali 21. titul.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 4. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa po dvoch rokoch vrátili na taliansky ligový trón a získali 21. titul. Pod vedením rumunského trénera Cristiana Chivua sa dokázali otriasť z nevydareného záveru sezóny 2024/2025, v ktorej boli v hre o tri trofeje, no napokon nevybojovali ani jednu. „Scudetto" si definitívne zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2:0 nad Parmou v 35. kole Serie A.
Pred záverečnými tromi zápasmi majú na čele tabuľky pred druhým obhajcom titulu SSC Neapol nedostihnuteľný 12-bodový náskok. „Sme šťastní, že sa nám podarilo splniť cieľ, stálo nás to však veľa úsilia a driny. V minulej sezóne sme skončili v domácej súťaži o bod druhí za Neapolom, neuspeli sme v Talianskom pohári a vo finále Ligy majstrov sme utrpeli debakel s Parížom Saint-Germain. Nebolo ľahké sa z toho pozviechať," zdôraznil pre akreditované médiá argentínsky kanonier Lautaro Martinez.
Kapitán Interu v dueli proti Parme prihral na druhý gól Henrichovi Mchitarjanovi, o úvodný presný zásah sa postaral v nadstavení prvého polčasu francúzsky útočník Marcus Thuram. Chivu sa stal iba druhým mužom v histórii Interu, ktorý získal s „nerazzurri" titul ako hráč i tréner. Podobný kúsok sa podaril iba Armandovi Castellazzimu.
„Napísali sme veľmi dôležitú kapitolu v histórii Interu Miláno. Som veľmi hrdý na hráčov, našich fanúšikov i celý klub. Po zbabranom závere minulej sezóny sa nám podaril reštart, vysúkali sme si rukávy a išli do toho s veľkou vervou. Mali sme obrovskú motiváciu vrátiť sa na taliansky trón a som šťastný, že sa nám to podarilo. S Interom som získal tri tituly ako hráč. Bolo to vtedy iné, nosil som dlhé vlasy a nemal som šediny. Je skvelé, že si teraz môžem vychutnať titul aj ako tréner spolu so skvelými tifosi na San Sire," zdôraznil pre oficiálny klubový web Interu Chivu, ktorý vlani v lete nahradil na lavičke Simoneho Inzaghiho.
Nadšenie neskrýval ani prezident Interu Giuseppe Marotta. „Pred začiatkom sezóny sa nám ani nesnívalo o tom, že už tri kolá pred koncom súťaže budeme majstri. Je to výnimočný úspech, ktorý sme dosiahli vďaka silnej pracovnej morálke. Tento titul patrí chalanom a trénerovi Chivuovi. Veľká vďaka patrí aj našim fanúšikom. Na San Siro nás ich prišlo povzbudiť takmer 80.000, ďalší sledovali duel na námestí pred Duomom."
Pred záverečnými tromi zápasmi majú na čele tabuľky pred druhým obhajcom titulu SSC Neapol nedostihnuteľný 12-bodový náskok. „Sme šťastní, že sa nám podarilo splniť cieľ, stálo nás to však veľa úsilia a driny. V minulej sezóne sme skončili v domácej súťaži o bod druhí za Neapolom, neuspeli sme v Talianskom pohári a vo finále Ligy majstrov sme utrpeli debakel s Parížom Saint-Germain. Nebolo ľahké sa z toho pozviechať," zdôraznil pre akreditované médiá argentínsky kanonier Lautaro Martinez.
Kapitán Interu v dueli proti Parme prihral na druhý gól Henrichovi Mchitarjanovi, o úvodný presný zásah sa postaral v nadstavení prvého polčasu francúzsky útočník Marcus Thuram. Chivu sa stal iba druhým mužom v histórii Interu, ktorý získal s „nerazzurri" titul ako hráč i tréner. Podobný kúsok sa podaril iba Armandovi Castellazzimu.
„Napísali sme veľmi dôležitú kapitolu v histórii Interu Miláno. Som veľmi hrdý na hráčov, našich fanúšikov i celý klub. Po zbabranom závere minulej sezóny sa nám podaril reštart, vysúkali sme si rukávy a išli do toho s veľkou vervou. Mali sme obrovskú motiváciu vrátiť sa na taliansky trón a som šťastný, že sa nám to podarilo. S Interom som získal tri tituly ako hráč. Bolo to vtedy iné, nosil som dlhé vlasy a nemal som šediny. Je skvelé, že si teraz môžem vychutnať titul aj ako tréner spolu so skvelými tifosi na San Sire," zdôraznil pre oficiálny klubový web Interu Chivu, ktorý vlani v lete nahradil na lavičke Simoneho Inzaghiho.
Nadšenie neskrýval ani prezident Interu Giuseppe Marotta. „Pred začiatkom sezóny sa nám ani nesnívalo o tom, že už tri kolá pred koncom súťaže budeme majstri. Je to výnimočný úspech, ktorý sme dosiahli vďaka silnej pracovnej morálke. Tento titul patrí chalanom a trénerovi Chivuovi. Veľká vďaka patrí aj našim fanúšikom. Na San Siro nás ich prišlo povzbudiť takmer 80.000, ďalší sledovali duel na námestí pred Duomom."