Inter so Škriniarom prehral so Sassuolom 0:2

Serie A - 26. kolo:



ACF Fiorentina - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Gól: 56. Piatek





FC Benátky - FC Janov 1:1 (1:1)

Góly: 13. Henry - 29. Ekuban





Inter Miláno - Sassuolo Calcio 0:2 (0:2)

Góly: 8. Raspadori, 26. Scamacca

/M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie/

Rím 20. februára (TASR) - Futbalisti majstrovského Interu Miláno v zostave s Milanom Škriniarom prehrali v nedeľnom domácom stretnutí 26. kola talianskej Serie A so Sassuolom 0:2. Na druhom mieste tabuľky zaostávajú za lídrom a mestským rivalom AC Miláno o dva body, odohrali však o zápas menej. Slovenský obranca absolvoval celý duel.Hostí už v prvom polčase poslali do dvojgólového vedenia Giacomo Raspadori a Gianluca Scamacca. V nadstavenom čase druhého dejstva neplatil kontaktný gól Stefana de Vrija po tom, ako VAR odhalil ruku. Obhajca titulu utrpel tretiu prehru v tejto sezóne najvyššej súťaže, no druhú v prechádzajúcich troch zápasoch, v ktorých získal jediný bod za remízu s tretím Neapolom.Fiorentina zvíťazila doma nad Atalantou Bergamo 1:0. V súboji dvoch mužstiev, ktoré bojujú o záchranu, sa medzi sedemnástymi Benátkami a predposledným FC Janov zrodila remíza 1:1.