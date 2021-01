Inter so Škriniarom zdolal Crotone a dostal sa na čelo tabuľky

Serie A - 15. kolo:



Inter Miláno – FC Crotone 6:2 (2:2)

Góly: 20., 59. a 78. Martinez, 31. Marrone (vlastný), 64. Lukaku, 87. Hakimi – 12. Zanellato, 36. Golemič (z 11 m)

/M. Škrinia (Inter) odohral celý zápas/

Rím 3. januára (TASR) – Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zdolali v úvodnom nedeľnom stretnutí 15. kola talianskej Serie A doma Crotone 6:2 a dostali sa na čelo tabuľky. Mestský rival AC stráca na zverencov Antonia Conteho dva body, no podvečer ho čaká zápas na ihrisku Beneventa.Lepšie do zápasu vstúpili hostia, ktorí zásluhou Niccolu Zanellata po rohovom kope otvorili skóre. Už v 20. minúte však vyrovnal Lautaro Martinez a po pol hodine hry Inter viedol po vlastnom góle Lucu Marroneho. Vo vyrovnanom zápase stihlo Crotone do polčasu vyrovnať na 2:2. V druhom dejstve však prišla kanonáda domácich. Ďalšie dva góly pridal argentínsky útočník Martinez, po jednom Romelu Lukaku a marocký obranca Achraf Hakimi.