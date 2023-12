Inter udržal 4-bodový náskok, Neapol prehral a prišiel o troch hráčov

Rím 24. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno strávia vianočné sviatky na čele tabuľky talianskej Serie A so štvorbodovým náskokom. V sobotu zdolali doma Lecce 2:0, iba pár hodín predtým zabodoval naplno aj ich úhlavný rival Juventus Turín proti Frosinone (2:1).



"Nerazzurri" sa rehabilitovali za vypadnutie v osemfinále Talianskeho pohára s Bolognou. "Išli sme do zápasu motivovaní. Bolo dôležité zareagovať na prehru v pohári a to sa nám podarilo," pochvaľoval si kouč Interu Simone Inzaghi. Skóre duelu na San Sire otvoril v závere prvého polčasu 23-ročný nemecký obranca Yann Bisseck, pre ktorého to bol prvý gól v Serii A. V 78. minúte pridal poistku Nicolo Barella.



Interu, ktorý je na domácej pôde s bilanciou 7-1-1 spolu s Bolognou najlepším tímom v tejto sezóne, neublížila ani absencia kapitána Lautara Martineza. Argentínsky útočník, ktorý je s 15 gólmi najlepším strelcom doterajšieho priebehu súťaže, chýbal v zostave pre problémy so stehenným svalom. Dušan Vlahovič ukončil trojzápasovú šnúru bez gólu, v 81. minúte presným zásahom zariadil víťazstvo Juventusu nad Frosinone. "Žiadny útočník nie je rád, keď mu to tam nepadá. Každý deň však pracujem na tom, aby som strieľal góly. Som rád, že dnes mi to vyšlo," poznamenal srbský útočník.



Neapolu nebude v dobrom spomínať na zápas v Ríme proti miestnemu AS. Okrem prehry 0:2 prišiel o zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý v 56. minúte musel opustiť ihrisko. Červené karty videli Matteo Politano a Victor Osimhen, ktorým pravdepodobne vymeria ďalší trest disciplinárna komisia. Zverenci Joseho Mourinha sa presadili v záverečnej štvrťhodine, skóre otvoril striedajúci Lorenzo Pellegrini a v úplnom závere pridal poistku Romelu Lukaku.



AS sa posunulo sa šieste miesto o bod pred Neapol. "Chceli sme fanúšikom spraviť radosť a urobiť ich pred Vianocami šťastnými. Hrali sme dobre už v rovnovážnom stave, mali sme dve veľké šance a kontrolovali sme priebeh zápasu. Vylúčenie súperovho hráča nám otvorilo viac priestoru a dokázali sme to využiť," zhodnotil duel tréner "giallorossi" Jose Mourinho. Jeho náprotivok Walter Mazzarri mal opačný názor. "Myslím si, že 11 na 11 sme boli lepší my. Rím sme do ničoho nepustili. K vylúčeniam sa nebudem vyjadrovať, no Politana ťahali predtým viackrát za dres a rozhodcova píšťalka zostala nemá. Nezaslúžili sme si prehrať, ale nič s tým neurobíme a ideme ďalej. Musíme si z toho zápasu zobrať pozitíva a pokračovať v tvrdej práci."



Hellas Verona v základe so slovenskými reprezentantmi Ondrejom Dudom a Tomášom Suslovom zdolal doma Cagliari Calcio 2:0. Hostia hrali od 52. minúty bez vylúčeného Antoinea Makoumbou a presilovku využil už po minúte Cyril Ngonge. V závere pridal poistku Milan Djurič. Verona ukončila pätnásťzápasové čakanie na výhru (0-5-10) vo všetkých súťažiach.