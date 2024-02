Inter ustrážil tesné vedenie a navýšil náskok na čele tabuľky

23. kolo - sumáre:



Inter Miláno - Juventus Turín 1:0 (1:0)



Gól: 37. Gatti (vlastný)







Atalanta Bergamo - Lazio Rím 3:1 (2:0)



Góly: 43. a 76. De Ketelaere (druhý z 11 m), 16. Pašalič - 84. Immobile (z 11 m)







SSC Neapol - Hellas Verona 2:1 (0:0)



Góly: 79. Ngonge, 87. Kvaracchelia - 72. Coppola



/S. Lobotka hral do 84. minúty a dostal ŽK - O. Duda hral do 86. minúty, T. Suslov hral do 82. minúty, mal asistenciu a dostal ŽK/







FC Turín - US Salernitana 0:0

Rím 4. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v šlágri 23. kola Serie A nad Juventusom Turín 1:0. Jediný gól stretnutia padol v 37. minúte, keď sa lopta odrazila do brány od obrancu hostí Federica Gattiho. Domáci tak bodovali v 251. Derby d'Italia naplno a zvýšili svoje vedenie v tabuľke práve pred Juventusom na štyri body. Oproti turínskemu súperovi majú navyše aj zápas k dobru.Po polhodine hry prišlo v krátkom slede k šanciam na oboch stranách. Situáciu pred bránou "Starej dámy" hasil Bremer. O šesť minút neskôr bol v dobrej pozícii Dušan Vlahovič, ktorý si však loptu nespracoval ideálne. Jediný gól napokon padol po strele Benjamina Pavarda, ktorá sa odrazila do brány od nabiehajúceho Marcusa Thurama a Gattiho. V druhom dejstve mal viac práce brankár hostí Wojciech Szczesny, skóre sa však už nemenilo a Inter vyhral najtesnejším rozdielom.Atalanta Bergamo zvíťazila nad Laziom Rím 3:1, dvoma gólmi vrátane víťazného sa blysol Charles De Ketelaere a na štvrtom mieste tak udržal pre svoj tím trojbodové vedenie pred Bolognou. Lazio kleslo na deviatu priečku o skóre za Fiorentinu.SSC Neapol vyhral nad Hellasom Verona 2:1, tri body pre domácich zachránil v 87. minúte Kviča Kvaracchelia. V zápase nastúpili aj traja Slováci. Za domácich bol v základe Stanislav Lobotka, na druhej strane hrali od začiatku Ondrej Duda a Tomáš Suslov, ktorý mal asistenciu.Na Štadióne Diega Armanda Maradonu sa schyľovalo k senzácii. Hostia išli do vedenia v 72. minúte po hlavičke Diega Coppolu, ktorý usmernil do brány center z priameho kopu v podaní Suslova. K štandardke prišlo po faule na Dudu. Po vydarenej kombinácii však vyrovnal Cyril Ngonge a plný bodový zisk zaistil úradujúcim majstrom Kvaracchelia výstavnou strelou pod brvno spoza šestnástky. SSC poskočilo v neúplnej tabuľke na siedme miesto, Verona je v zóne zostupu o skóre za Cagliari.FC Turín remizoval so Salernitanou 0:0. Domáci tak zostali na desiatom mieste a sú o dva body za Laziom. Salernitana ukončila sériu piatich prehier a na poslednej priečke sa priblížila k hranici zostupu na päť bodov. V jej tíme chýbal pre zranenie Slovák Norbert Gyömbér.