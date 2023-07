Inter už zháňa náhradu za odchádzajúceho Onanu, vybral si Llorisa

Miláno 8. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno sa v letnom prestupovom termíne bude usilovať o angažovanie francúzskeho brankára Huga Llorisa. Tridsaťšesťročný bývalý reprezentačný kapitán má platný kontrakt s Tottenhamom Hotspur do júna budúceho roka, vedenie "nerazzurri" však podľa periodika L´Equipe plánuje v najbližších dňoch vstúpiť do rokovaní s jeho klubom i samotným hráčom.



Inter zháňa brankára po tom, ako Kamerunčan Andre Onana koketuje s prestupom do Manchestru United. "Vybral si Llorisa, ktorý však má na stole aj dve ponuky zo Saudskej Arábie," informoval L´Equipe. V prípade krachu rokovaní s Tottenhamom je vedenie Interu pripravené osloviť Švajčiara Yanna Sommera, ktorý pôsobí v Bayerne Mníchov a s rekordným nemeckým šampiónom má platný kontrakt do júna 2025.