Inter v trháku, Martinez chce treble: Pracujeme na tom

Rím 17. marca (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa po víkendovom 29. kole talianskej Serie A dostali do mierneho trháku. Po triumfe v nedeľňajšom šlágri na ihrisku Atalanty Bergamo 2:0 a zaváhaní Neapolu na pôde predposledných Benátok (0:0) majú na čele tabuľky trojbodový náskok pred tímom spod Vezuvu. "Susedia" z Bergama na nich strácajú už šesť bodov.



V úvode duelu si oba tímy vypracovali dobré šance, no Marcus Thuram trafil do žŕdky a hlavičku Maria Pašaliča vytlačil nad brvno Yann Sommer. Krátko po zmene strán udrel Inter, keď si na roh vyskočil najlepšie Carlos Augusto a otvoril skóre. V závere sa vybičovali emócie, na čo doplatil domáci Emerson, ktorý v 81. minúte za odvrávanie rozhodcovi videl žltú kartu, na čo reagoval sarkastickým potleskom a dostal aj druhú. Krátku presilovku využil o šesť minút Lautaro Martinez a rozhodol o triumfe Interu. Hlavný arbiter Davide Massa potom vylúčil aj nahnevaného trénera domácich Giana Piera Gasperiniho a v závere po druhej žltej aj obrancu Interu Alessandra Barelu.



Pre Milánčanov to bola nesmierne dôležitá výhra v trojsúboji o titul. Ich kapitán Martinez strelil už 18. gól v sezóne vo všetkých súťažiach a po zápase vyhlásil, že chce priviesť Inter ku treble, tak ako sa to naposledy pred 15 rokmi podarilo Josemu Mourinhovi. "Nerazzurri" sú na čele tabuľky, vo štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom ich čaká Bayern, i v semifinále Coppa Italia, v ktorom sa stretnú s mestskými rivalmi z AC.



"Je to skoro ako keby sme to nechceli zakríknuť, ale áno. Pôjdeme za tým. Bude to ťažké, no chceme vyhrať každý zápas, na ktorý nastúpime. Na tom pracujeme," povedal o treble Martinez pre DAZN.



Inter potvrdil, že sa mu proti Atalante darí, od novembra 2018 s ňou neprehral už 15 zápasov (10-5-0), pričom v uplynulých ôsmich zvíťazil. Gasperiniho tímu sa tak opäť vzdialila šanca získať premiérové scudetto v histórii. Dlhoročný kouč Atalanty za to vinil najmä rozhodcu Massu. "Pokazil koniec zápasu, pretože smerom k rozhodcom počujete oveľa horšie slová ako bol len ten sarkastický potlesk. Prišli sme o hráča, ktorý nemal byť vylúčený... Zničiť zápas pre takýto incident je naozaj zlé pre fanúšikov a oba tímy na ihrisku," soptil po stretnutí Gasperini, ktorému po červenej karte taktiež hrozí trest navyše.



Neapolčania natiahli kolísavú formu, keď len remizovali na pôde predposledných Benátok. Favoriti duelu nepredviedli oslnivý výkon, no vypracovali si niekoľko dobrých šancí, ktoré im pri lepšom zakončení mohli priniesť tri body. Giacomo Raspadori trafil už v 5. minúte žrď, Scott McTominay, Giovanni di Lorenzo i Romelu Lukaku stroskotali na brankárovi Ionutovi Raduovi a striedajúci Giovanni Simeone v nadstavenom čase prestrelil. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral celý zápas.



"Nemyslím si, že nám robili nejaké problémy. Na ihrisku bolo iba jedno mužstvo, ktoré kontrolovalo zápas, a to sme boli my. Robili sme, čo sme mali, no mali sme skórovať. Ich šance prišli hlavne po našich chybách," vyhlásil sebavedomo Antonio Conte, no jeho zverenci z uplynulých siedmich ligových duelov uhrali iba jedinú výhru a až päťkrát remizovali (1-5-1). Benátky bodovali vo štvrtom zápase v rade, no vždy len za bod.



Naopak, štyri víťazstvá v sérii dosiahla vo forme hrajúca Bologna, ktorá doma rozdrvila Lazio 5:0 a poskočila už na 4. miesto zaručujúce účasť v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. O bod preskočila Juventus, ktorý prehral vo Florencii 0:3. Turínčania pred týždňom podľahli doma Atalante 0:4 a na trénera Thiaga Mottu sa tak valí čoraz väčšia kritika. "Práve teraz musíme byť jednotní, pretože z krízy sa dostanete len tak, že budeme držať spolu. Sme samozrejme sklamaní, predviedli sme dva zlé výkony v sezóne, ktorá je hore-dole. Ale sme presvedčení, že sa z toho môžeme spoločne dostať," uviedol pre televíziu Sky športový riaditeľ Cristiano Giuntoli.