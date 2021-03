Inter vydrel výhru v Turíne, Stellini: Takéto víťazstvá sú kľúčové

Miláno 15. marca (TASR) - Líder talianskej futbalovej Serie A Inter Miláno sa v nedeľu v 27. ligovom kole poriadne natrápil na pôde FC Turín. Dôležité víťazstvo 2:1 mu zabezpečila až v 85. minúte hlavička Lautara Martineza. "Nerazzurri" vedú tabuľku s deväťbodovým náskokom na mestského rivala AC, ktorý na San Sire prehral s Neapolom 0:1.



Inter, za ktorý tradične odohral celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar, sa opäť mohol spoľahnúť na produktívne duo útočníkov. Do vedenia ho dostal z penalty v 62. minúte belgický kanonier Romelu Lukaku. A hoci Paraguajčan Antonio Sanabria o osem minút vyrovnal, hosťom tri body po presnom centri striedajúceho Čiľana Alexisa Sancheza zabezpečil Martinez svojím štrnástym ligovým gólom v sezóne. Lukaku ich má na konte devätnásť a o štyri zaostáva za lídrom Cristianom Ronaldom z Juventusu.



"Takéto víťazstvá sú kľúčové. Majú o to väčšiu cenu, že sa zrodia v ťažkom zápase, keďže aj pre Turín bol zisk troch bodov mimoriadne dôležitý. Súper hral z defenzívy a my sme museli vyprodukovať v ofenzíve kvalitu, aby sme ich prekonali," povedal pre klubový web asistent trénera Cristian Stellini. Ten viedol mužstvo, keďže hlavný kouč Antonio Conte si odpykával trest. Podľa Stelliniho bol kľúčovým faktorom príchod striedajúcich Christiana Eriksena a Sancheza: "Určite, očakávali sme od nich, že prinesú zmenu. Takto sme pracovali aj v týždni, pretože sme vedeli, že to bude ťažký zápas a boj. Turín body potrebuje, veľa nám tiež nedovolil, ale nakoniec sme dali šikovné góly."



Inter útočí na zisk prvého "scudetta" od roku 2010 a v nedeľu mu zahrala do karát aj prehra druhého AC Miláno. Tú zariadil bývalý hráč Interu Matteo Politano na začiatku druhého polčasu. "Rossoneri" doma nevyhrali v treťom súboji za sebou. Stále im chýba švédsky kanonier Zlatan Ibrahimovič a v nadstavenom čase prišli o vylúčeného chorvátskeho útočníka Anteho Rebiča, ktorý inzultoval rozhodcu. Neapol si zdvihol šancu na Ligu majstrov, v tabuľke je piaty a na štvrtú Atalantu Bergamo stráca dva body.