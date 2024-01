Inter vyhral na ihrisku Fiorentiny 1:0 a je na čele Serie A

Serie A - 22. kolo:



Lazio Rím - SSC Neapol 0:0



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/





FC Janov – US Lecce 2:1 (0:1)



Góly: 70. Retegui, 76. Ekuban – 31. Krstovič





AC Monza - Sassuolo Calcio 1:0 (1:0)



Gól: 31. Colpani





Hellas Verona - Frosinone Calcio 1:1 (1:0)



Góly: 45.+3 SUSLOV (z 11 m) - 58. Kaio Jorge



/T. Suslov odohral celý zápas + gól, O. Duda (obaja Verona) hral do 81. minúty + nepremenil jedenástku/





AC Fiorentina - Inter Miláno 0:1 (0:1)



Gól: 14. Martinez

Rím 28. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sú na čele talianskej Serie A. V nedeľňajšom zápase 22. kola Serie A vyhrali na ihrisku Fiorentiny 1:0 gólom Lautara Martineza. Pred Juventusom majú náskok jedného bodu a zápas k dobru. Fiorentina je piata. Domáci Nicolas Gonzalez nepremenil štvrťhodinu pred koncom penaltu.Slovenský futbalista Tomáš Suslov si otvoril gólový účet v Hellase Verona. Premiérovým presným zásahom v sezóne za taliansky klub, ktorý strelil v nadstavenom čase prvého polčasu z jedenástky, prispel k remíze s Frosinone Calcio 1:1.Krátko predtým zaváhal z bieleho bodu Suslovov reprezentačný spoluhráč Ondrej Duda, keď jeho slabú strelu mieriacu k pravej žrdi brankár Stefano Turati vystihol. Hellas poslal do vedenia až Suslov, ktorý bez zaváhania svoj pokus z jedenástky premenil. Po prestávke zariadil deľbu bodov Kaio Jorge. Aj vďaka gólu Suslova sa Verona odlepila z pásma zostupu, po víkende jej patrí 16. priečka v tabuľke. Suslov skóroval za Veronu v 17. zápase v tejto sezóne, ktorú začal v holandskom Groningene.Hráči FC Janov zdolali na svojom trávniku US Lecce 2:1 a šnúru bez prehry v najvyššej súťaži natiahli na sedem zápasov. Priebežne im patrí 11. priečka. Lecce vyšlo tretíkrát za sebou bodovo naprázdno, nepomohol mu ani gól Nikolu Krstoviča, bývalého hráča DAC Dunajská Streda. Ten za bezgólového stavu nepremenil penaltu.Úradujúci majster SSC Neapol v zostave so Stanislavom Lobotkom sa postaral o ukončenie štvorzápasovej víťaznej série Lazia, s rímskym tímom remizoval na jeho pôde 0:0. SSC figuruje v tabuľke na 9. mieste, Lazio je šieste.