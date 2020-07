Inter vyhral na pôde FC Janov 3:0 a posunul sa na druhé miesto

Serie A - 36. kolo:

Brescia Calcio – Parma Calcio 1:2 (0:0)



Góly: 62. Dessena – 59. Darmian, 81. Kuluševski



/N. Špalek do 79. min - J. Kucka do 57. min/







FC Janov – Inter Miláno 0:3 (0:1)



Góly: 34. a 90.+3 Lukaku, 83. Alexis Sanchez



/M. Škriniar za hostí do 64. min/

Rím 25. júla (TASR) - Futbalisti Interu Miláno poskočili v talianskej lige na druhú priečku. V sobotňajšom dueli 36. kola vyhrali na ihrisku FC Janov 3:0 a o bod sa dostali pred Atalantu Bergamo. Na lídra Juventus Turín majú manko štyri body, obhajca má však zápas k dobru a v nedeľu si v prípade triumfu doma nad Sampdoriou zabezpečí dve kolá pred koncom deviaty titul v sérii.Slovenský obranca Milan Škriniar hral za Inter do 64. minúty. Hostia mali herne i strelecky navrch a ich prvý gól dal v 34. minúte Romelu Lukaku. Belgický útočník usmernil loptu zblízka hlavou do siete po centri Cristiana Biraghiho z ľavej strany. Domáci nedokázali ani raz prekonať brankára súpera Samira Handanoviča a v 83. minúte inkasovali druhýkrát, keď skóroval Alexis Sanchez volejom z päťky od brvna po asistencii Victora Mosesa. Lukaku potom v nadstavení po samostatnej akcii druhým gólom v zápase upravil na 3:0. Inter bodoval naplno po predchádzajúcich dvoch remízach, FC Janov nenadviazal na dve víťazstvá a na 17. mieste stále nemá istotu záchrany.Parma vyhrala na ihrisku Brescie 2:1. Po druhom triumfe za sebou jej v tabuľke patrí 10. priečka, Brescia už je istý zostupujúci. Víťazný gól zaznamenal v 81. minúte Dejan Kuluševski. V súboji proti sebe nastúpili dvaja slovenskí legionári - Nikolas Špalek absolvoval za Bresciu 79 minút, Juraj Kucka hral za Parmu do 57. minúty.