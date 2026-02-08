< sekcia Šport
Inter vyhral v Sassuole 5:0 a udržal si náskok na čele Serie A
Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.
Autor TASR
Rím 8. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno si piatym víťazstvom za sebou udržali osembodový náskok na čele talianskej Serie A. V nedeľnom dueli 24. kola vyhrali na ihrisku Sassuola 5:0. Domáci dohrávali zápas bez Nemanju Matiča, no pred jeho vylúčením v 54. minúte už inkasovali štyri góly. Druhé AC Miláno odohralo o zápas menej ako „Nerazzurri“.
Hráči Parmy vyhrali na pôde Bologne 1:0. Triumf v dueli, ktorý dohrávalo 20 hráčov po vylúčeniach domáceho Tommasoa Pobegu a hosťujúceho Mariana Troila, im zariadil v nadstavení stredopoliar Christian Ordonez. Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.
Prvú výhru po ôsmich zápasoch zaznamenalo Lecce, ktoré zdolalo Udinese 2:1, triumfovalo po takmer dvoch mesiacoch a zvýšilo náskok na pásmo zostupu na tri body. Udinese je v neúplnej tabuľke deviate.
sumár - 24. kolo Serie A
US Sassuolo - Inter Miláno 0:5 (0:2)
Góly: 11. Bisseck, 28. Thuram, 50. Martinez, 54. Akanji, 89. Luis Henrique. ČK: 54. Matič (Sassuolo, po 2. ŽK)
US Lecce - Udinese Calcio 2:1 (1:1)
Góly: 5. Gandelman, 90. Banda - 26. Solet (z 11 m)
FC Bologna - Parma Calcio 0:1 (0:0)
Gól: 90.+5. Ordonez. ČK: 18. Pobega - 79. Troilo (po 2. ŽK)
