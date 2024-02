Inter zdolal AS Rím a vedie ligu o 7 bodov, De Rossiho prvá prehra

Serie A - 24. kolo:



AS Rím - Inter Miláno 2:4 (2:1)



Góly: 28. Mancini, 44. El Shaarawy - 17. Acerbi, 49. Thuram, 56. Angelino (vlastný), 90.+3 Bastoni





Cagliari Calcio - Lazio Rím 1:3 (0:1)



Góly: 51. Gaetano - 26. Deiola (vlastný), 50. Immobile, 65. Felipe Anderson



/A. Obert (Cagliari) hral do 63. minúty/

Rím 10. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v sobotňajšom šlágri 24. kola Serie A na pôde AS Rím 4:2 a zvýšili náskok na čele tabuľky pred Juventusom Turín na sedem bodov. Daniele De Rossi po sérii troch víťazstiev utrpel prvú ligovú prehru od príchodu na lavičku Rimanov. Inter naposledy ťahal za kratší koniec 27. septembra a urobil ďalší krok k zisku jubilejného 20. titulu.Na Olympijskom štadióne sa ujali vedenia hostia v 17. minúte po presnej hlavičke Acerbiho. Thuramovo bránenie v hre brankárovi Ruiovi Patriciovi ešte preveroval VAR, napokon však gól platil. Odpoveď domácich na seba nenechala dlho čakať. Pavard si nepostrážil Manciniho, ktorý sa presadil hlavou po centri Pellegriniho. Rimania krátko pred prestávkou potrestali stratu lopty súpera. Rýchly brejk zakončil El Shaarawy, keď s pomocou oboch žrdí prekonal Sommera - 2:1.Inter ťažil z raketového vstupu do druhého polčasu. Najskôr vyrovnal Thuram, ktorý mal prsty aj v treťom góle svojho tímu. Francúzsky útočník sa po centri Mchitarjana načahoval za loptou, ktorú si zrazil do vlastnej siete Angelino - 2:3. Vyrovnať mohol Lukaku, po hĺbkovej prihrávke za obranu Interu však neobišiel Sommera a neujal sa ani pokus Baldanziho do bočnej siete. Snahu AS o vyrovnanie definitívne "pochoval" v nadstavenom čase Bastoni - 2:4.Cagliari Calcio v základnej zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom prehralo s Laziom Rím 1:3. Rozdielový gól strelil Ciro Immobile, ktorý sa stal ôsmym hráčom v histórii najvyššej talianskej súťaže s 200 presnými zásahmi na konte.Tím zo Sardínie neuspel štvrtýkrát za sebou a v tabuľke sa nachádza na predposlednom 19. mieste. Lazio poskočilo na šiestu priečku.