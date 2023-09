Inter zdolal v milánskom derby AC vysoko 5:1 a je prvý

Serie A - 4. kolo:



Inter Miláno - AC Miláno 5:1 (2:0)



Góly: 5. a 69. Mchitarjan, 37. Thuram, 79. Calhanoglu (z 11m), 90.+3 Frattesi - 57. Leao







Juventus Turín - Lazio Rím 3:1 (2:0)



Góly: 10. a 67. Vlahovič, 26. Chiesa - 64. Luis Alberto



Rím 16. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v milánskom derby v rámci 4. kola najvyššej talianskej súťaže nad mestským rivalom AC 5:1 a bez straty bodu vedú tabuľku Serie A. Preto bola prvá prehra v sezóne a v neúplnej tabuľke sú tretí.V prvom polčase" držali loptu hostia z AC, no šance a góly mali domáci. Prvý dali už v piatej minúte, keď Marcus Thuram prihral do vápna a strelu Federica Dimarca nasmeroval do siete Henrik Mchitarjan. Interu vyšiel v 38. minúte brejk, Thurma si spracoval loptu tentokrát na ľavej strane, obišiel obrancu a krížnou strelou zavesil - 2:0. Hosťom, ktorí vstúpili do druhej časti ofenzívnejšie, sa podarilo znížiť v 57. minúte. Dlhý pas Simona Kjaera predĺžil Olivier Giroud na Rafaela Leaa, ktorý prešiel popri obrancovi a trafil k vzdialenejšej žrdi. Inter si však dôležité víťazstvo nenechal ujsť. V 69. minúte upravil na 3:1 svojím druhým gólom Mchitarjan, o desať neskôr premenil penaltu Hakan Calhanoglu a v závere prikrášlil vysoký triumf Davide Frattesi.Juventus Turín zvíťazil nad Laziom Rím 3:1 a zaznamenal tretí triumf v sezóne. Dva góly domácich strelil Dušan Vlahovič, jeden pridal Federico Chiesa, za hostí znížil Luis Alberto. Juventus má na konte desať bodov a je priebežne druhý dva body za Interom.