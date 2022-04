Inter živí šance na obhajobu titulu, Neapol sa dotiahol na AC Miláno

Rím 4. apríla (TASR) - Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom stále živia šance na obhajobu talianskeho titulu. V šlágri 31. kola Serie A zvíťazili na ihrisku Juventusu Turín 1:0 gólom Hakana Calhanoglua z pokutového kopu. Inter si tak udržal tretiu priečku, na AC Miláno a Neapol stráca tri body.



Juventus síce mal v tradičnom "derby d'Italia" viac z hry i vyšší počet streleckých pokusov, proti pevnej obrane Interu sa však nepresadil ani raz. O cenných troch bodoch pre hostí rozhodol vo štvrtej minúte nadstavenia prvého polčasu premenenou penaltou Calhanoglu. Svoj prvý pokus síce nepremenil, ale pokutový kop sa po verdikte rozhodcu opakoval a turecký legionár na druhý pokus poslal loptu do siete. Juventus tak ukončil svoju 16-zápasovú sériu bez prehry v lige, predtým v nej naposledy nebodoval v novembri minulého roka. V tabuľke stráca zo štvrtej priečky na Inter štyri body. Škriniar hral za hostí celý zápas a na konci prvého dejstva videl žltú kartu za nešportové správanie sa.



"Je to pre nás mimoriadne dôležité víťazstvo. Momentálne sme v úlohe prenasledovateľov a musíme naháňať našich súperov v boji o scudetto. Ak nechceme stratiť krok s AC Miláno a Neapolom, musíme získavať body. Teraz je zbytočné lamentovať nad tým, že sme nedotiahli do úspešného konca dobre rozohraté zápasy. Pred nami je ešte osem kôl a ak chceme pomýšľať na obhajobu titulu, už si nemôžeme dovoliť zaváhať," zdôraznil tréner Interu Simone Inzaghi.



Jeho zverencov v Turíne dvakrát zachránilo brvno. "Proti Interu sme odohrali jeden z najlepších zápasov v sezóne a potvrdili sme výkonnostný progres. Nepodarilo sa nám však získať čo i len bod a trúfam si povedať, že sme definitívne stratili šance na zisk titulu. Teraz musíme nazbierať čo najviac bodov, aby sme skončili štvrtí a vybojovali si účasť v Lige majstrov," povedal kouč Juventusu Massimiliano Allegri.



Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vyhral na pôde Atalanty Bergamo 2:1. Po treťom triumfe za sebou sa tak bodovo vyrovnal lídrovi tabuľky AC Miláno, ktorý má k dobru pondelkový domáci zápas s Bolognou. Gól a asistenciu si v drese Neapola pripísal Lorenzo Insigne, ktorý po necelej štvrťhodine hry otvoril skóre z pokutového kopu a v 37. minúte asistoval pri zásahu Mattea Politana. Po zmene strán síce Marten de Roon znížil na 1:2, ale zisk troch bodov pre hostí spečatil v 81. minúte Eljif Elmas. Lobotka odohral za Neapol celý zápas.



"Na pôde Atalanty sa nevyhráva každý deň. Získali sme tri veľmi dôležité body, ktoré nás posunuli bližšie k splneniu veľkého sna. Chceme potešiť našich verných tifosi, ktorí roky čakajú na ligový titul. Gól proti Atalante venujem môjmu synovi k narodeninám. Chvíľu si vychutnáme cenný triumf a už začneme myslieť na najblišží ligový duel s Fiorentinou," citoval slová Insigneho oficiálny klubový web Neapola.