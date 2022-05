Inter zostal po obrate v hre o titul, Škriniar: Ukázali sme silu

Na snímke argentínsky útočník Interu Miláno Lautaro Martínez oslavuje svoj gól a druhý mužstva v zápase 36. kola talianskej Serie A vo futbale Inter Miláno - FC Empoli v Miláne 6. mája 2022. Foto: TASR/AP

Miláno 7. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zostávajú aj po piatkovom zápase 36. kola Serie A v hre o titul. Proti Empoli však museli vyvinúť maximálne úsilie a otočiť výsledok z 0:2 na 4:2.Empoli dohráva sezónu bez tlaku, do zóny zostupu už klesnúť nemôže. Svojho súpera zaskočilo na San Sire po dvoch góloch z rýchlych protiútokov v prvej polhodine hry. Domácim sa však podarilo vyrovnať už do prestávky. Vlastný gól si dal v 40. minúte Simone Romagnoli a v nadstavenom čase úvodného dejstva sa presadil Lautaro Martinez. Argentínsky útočník sa potom postaral aj o víťazný gól, keď sa k nemu v 64. minúte odrazila lopta v preplnenej šestnástke a pohotovo ju umiestnil do siete. V nadstavení druhého polčasu ešte pridal poistku Alexis Sanchez.V domácom drese odohral celé stretnutie Milan Škriniar, ktorý po úspešnom obrate v sebe emócie netlmil. Po treťom góle Interu pribehol pred severnú tribúnu a burcoval tvrdé jadro priaznivcov "Nerrazurri.tešil sa Škriniar v rozhovore pre DAZN.Dve kolá pred koncom sa Inter posunul na čelo tabuľky o bod pred mestského rivala AC, jeho hlavný konkurent má však pred sebou ešte nedeľný duel vo Verone. Inter nastúpi 11. mája v Ríme proti Juventusu Turín vo finále Talianskeho pohára.dodal slovenský obranca.Spokojnosť mohol po stretnutí prejaviť aj tréner Interu Simone Inzaghi.pochválil zverencov kouč.Inzaghi vie, že pre konečné hodnotenie sezóny budú dôležité najbližšie dni, Inter môže získať double, no zostať v sezóne aj bez trofeje:Juventus sa na finále nenaladil dobre. Na pôde FC Janov stratil v záverečných minútach vedenie a prehral 1:2.prízvukoval tréner Juventusu Massimiliano Allegri pre Sky Sport Italia. Turínčania už pred stretnutím vedeli, že titul nezískajú a že v tabuľke neskončia horšie ako štvrtí. Majú tak istotu účasti v Lige majstrov a finálový duel Talianskeho pohára sa pre nich stáva vrcholom sezóny.