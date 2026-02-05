< sekcia Šport
Inter zvíťazil nad FC Turín, postúpil do semifinále Talianskeho pohára
Inter Miláno - FC Turín 2:1 (1:0).
Autor TASR
Monza 4. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa prebojovali do semifinále Talianskeho pohára. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili v Monze nad FC Turín 2:1. Góly „nerazzurri“ strelili Ange-Yoan Bonny a Andy Diouf, za hostí skorigoval výsledok Sandro Kulenovič.
štvrťfinále Talianskeho pohára /na jeden zápas/:
Inter Miláno - FC Turín 2:1 (1:0)
Góly: 35. Bonny, 47. Diouf - 57. Kulenovič
