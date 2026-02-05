Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inter zvíťazil nad FC Turín, postúpil do semifinále Talianskeho pohára

Hráč Interu Ange-Yoan Bonny(vpravo) strieľa gól proti Turínu v zápase štvrťfinále Talianskeho pohára Inter Miláno - FC Turín v Monze 4. februára 2026. Foto: TASR/AP

Inter Miláno - FC Turín 2:1 (1:0).

Monza 4. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa prebojovali do semifinále Talianskeho pohára. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili v Monze nad FC Turín 2:1. Góly „nerazzurri“ strelili Ange-Yoan Bonny a Andy Diouf, za hostí skorigoval výsledok Sandro Kulenovič.



štvrťfinále Talianskeho pohára /na jeden zápas/:

Inter Miláno - FC Turín 2:1 (1:0)

Góly: 35. Bonny, 47. Diouf - 57. Kulenovič
