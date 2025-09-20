< sekcia Šport
Inter zvíťazil po hetriku Vantrubu, Zvolen uspel v L.Mikuláši
Tomáš Vantruba hetrikom zariadil triumf bratislavského Interu 4:1 v súboji so Starou Ľubovňou, ktorá tak nezvíťazila v treťom stretnutí za sebou.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Zvolen zvíťazili v 9. kole MONACObet ligy v Liptovskom Mikuláši 1:0 a ukončili päťzápasovú sériu domácich bez prehry. O jediný presný zásah sa v už 12. minúte postaral Matúš Köröš. Zverenci trénera Dušana Tótha bodovali naplno po troch kolách bez víťazstva.
Tomáš Vantruba hetrikom zariadil triumf bratislavského Interu 4:1 v súboji so Starou Ľubovňou, ktorá tak nezvíťazila v treťom stretnutí za sebou. Pohronie čaká na bodový zisk tri kolá, keďže po 7-gólovej prestrelke podľahlo 3:4 domácej Lehote pod Vtáčnikom, ktorá ťahá sériu troch duelov bez prehry. Petržalka zvíťazila v treťom zápase za sebou, keď si poradila s Púchovom hladko 4:0 a posunula sa na priebežné 2. miesto v neúplnej tabuľke. Dvoma gólmi sa blysol srbský útočník Miloš Kapur.
MONACObet liga - 9. kolo:
FK Inter Bratislava - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 4:1 (2:1)
Góly: 10., 16. a 61. Vantruba, 90+1. Bellás - 23. Kušnír. Rozhodcovia: Šinka - Hrenák, Košecký, bez kariet, 370 divákov
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie 4:3 (3:2)
Góly: 22. a 45. Šmatlák, 25. a 68. Tatár - 3. Horvát, 41. Špyrka, 50. Martinovič. Rozhodcovia: Matej - Melicher, Ralbovský, ŽK: Špyrka, Ivan, Buhaj (všetci Pohronie), 720 divákov
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen 0:1 (0:1)
Gól: 12. Köröš. Rozhodcovia: Micheľ - Kmec, Cisko, ŽK: Slaninka, Bartoš, Gerát – Nosko, Úradník, Onuoha, Petrák, Patrnčiak, 635 divákov
FC Petržalka - MŠK Púchov 4:0 (3:0)
Góly: 33. a 78. Kapur, 13. Sliacky, 43. Appiah. Rozhodcovia: Benedik - Maliňák, Mihalík, ŽK: Hlavatý, Gašparovič - Pobořil, 646 divákov.
