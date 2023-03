Inzaghi gratuloval talianskym klubom za štvrťfinále LM: Obrovský krok

Rím 18. marca (TASR) - Tréner futbalistov Interu Miláno Simone Inzaghi zagratuloval milánskemu AC a Neapolu k postupu do štvrťfinále Ligy majstrov. Podľa neho ide o veľký krok pre Serie A, ktorá bude mať v tejto fáze súťaže troch zástupcov prvýkrát od sezóny 2005/2006.



Taliansko má v európskych súťažiach šesť zástupcov, do štvrťfinále Európskej ligy postúpili Juventus a AS Rím, v štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy sa predstaví Fiorentina. "Všetci sme odohrali skvelé zápasy. Musím zablahoželať Milánu a Neapolu, zaslúžili si to rovnako ako my. Takisto aj Rím, Juventus a Fiorentina. Prešlo šesť tímov, čo je obrovský krok. Teraz musíme všetci pokračovať, pretože čím ďalej to dotiahneme, tým lepšie pre Taliansko," citovala 46-ročného kouča agentúra DPA.



Inter nastúpi vo štvrťfinále proti Benfice Lisabon, AC Miláno a Neapol sa stretnú vo vzájomnom súboji. Ak Inzaghiho zverenci vrátane slovenského obrancu Milana Škriniara postúpia, v semifinále sa stretnú práve s úspešnejším z talianskej dvojice.