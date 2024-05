Inzaghi z Interu Miláno sa stal trénerom sezóny v Serii A

Rím 24. mája (TASR) - Talianska futbalová liga zvolila Simone Inzaghiho za trénera sezóny v Serie A. Inzaghi doviedol Inter Miláno k majstrovskému titulu.



"Mohol to byť iba Simone Inzaghi. Inter má najlepší útok aj najlepšiu obranu a zároveň pokračoval v 28-zápasovej sérii bez prehry. Inzagimu sa podarilo prinútiť svojich hráčov, aby neustále hrali vzrušujúci futbal a zároveň si zachovali kompaktnosť a pevnosť," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ súťaže Luigi de Siervo.



Inzaghimu odovzdajú ocenenie pred nedeľným záverečným zápasom sezóny, ktorý jeho mužstvo odohrá na pôde Verony. Do duelu ide Inter s 19-bodovým náskokom pred druhým AC Miláno.



Štyridsaťosemročný Talian prevzal klub v roku 2021, s tímom sa mu podarilo získať tri tituly v talianskom Superpohári, jeho zverenci sa stali dvojnásobnými víťazmi Talianskeho pohára a v sezóne 2022/23 sa prebojovali do finále Ligy majstrov.



V tejto sezóne vypadli v Lige majstrov aj v Talianskom pohári už v osemfinále, ale v Serii A dominovali s 29 triumfami na konte, šiestimi remízami a dvoma prehrami, pripomenula agentúra AFP.