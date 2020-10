Ion Izagirre vyhral 6. etapu Vuelty, na čelo sa dostal Carapaz

Výsledky 6. etapy (Biescas - Aramón Formigal, 146,4 km):

1. Ion Izagirre (Šp./Astana) 3:41:00 h,

2. Michael Woods (Kan./EF Pro Cycling) +25 s,

3. Rui Costa (Port./SAE Team Emirates) rovnaký čas,

4. Robert Power (Aus./Sunweb) +27,

5. Michael Valgren (Dán./NTT Pro Cycling),

6. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) obaja rovnaký čas,

7. Mattia Cattaneo (Tal./Deceuninck-QuickStep) +38,

8. Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +48,

9. Gorka Izagirre (Šp./Astana) +53,

10. Sergio Henao (Kol./SAE Team Emirates) +55, ...

12. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) rovnaký čas, ...

20. Primož Roglič (SLovin./Jumbo-Visma) +1:38 min.

Celkové poradie:

1. Carapaz 24:34:39 h,

2. Carthy +18 s,

3. Dan Martin (Ír./Israel Start-Up Nation) +20,

4. Roglič +30,

5. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:07 min,

6. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:30,

7. Marc Soler (Šp./Movistar) +1:42,

8. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +2:02,

9. David de la Cruz (Šp./SAE Team Emirates) +2:46,

10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +3:00

Bodovacia súťaž:

1. Roglič 79,

2. Carapaz 61,

3. D. Martin 57

Vrchárska súťaž:

1. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 19 b,

2. Carapaz 18,

3. D. Martin 16

Aramón Formigal 25. októbra (TASR) - Domáci cyklista Ion Izagirre zvíťazil v nedeľňajšej 6. etape 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Astana zvládol 146,4 km dlhú trať z Biescasu do lyžiarskeho strediska Aramón Formigal za 3:41:00 h. Druhý finišoval Kanaďan Michael Woods (EF Pro Cycling) a tretí skončil Portugalčan Rui Costa (SAE-Team Emirates). Červený dres získal Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ktorý z neho vyzliekol doterajšieho lídra Slovinca Primoža Rogliča z Jumbo-Visma.Ion Izagirre si vďaka nedeľňajšiemu víťazstvu zabezpečil etapový triumf na každej z troch Grand Tour. Na Giro d'Italia sa tešil v roku 2012 a na Tour de France o štyri roky neskôr.povedal etapový víťaz pre televízne kamery.povedal Carapaz.Organizátori pripravili na nedeľu kratšiu etapu s tromi stúpaniami. Cyklisti najprv zdolali Alto de Petralba (3. kat., 6,2 km, 5,1%), potom Puerto de Cotefablo (2. kat., 13,1 km, 4%) a na záver 14,6 km dlhé stúpanie 1. kategórie do cieľa s priemerným sklonom 4,6 percenta. Etapa sa mala pôvodne skončiť na legendárnom Tourmalete, ale pre zlú pandemickú situáciu vo Francúzsku museli cieľ presunúť. Po 25 km sa odtrhla vyše dvadsaťčlenná skupina, v ktorej bolo viacero špičkových vrchárov ako bratia Izagirreovci, Costa, Woods, Sergio Henao (SAE Team Emirates) či Guillaume Martin (Cofidis). Čoskoro si vypracovali náskok 1:30 min a aj keď sa Jumbo s lídrom Rogličom snažilo udržať ho pod dvoma minútami, náskok narastal. Balík mal 80 km manko už takmer štyri minúty. V tom momente sa dokonca Gorka Izagirre dokonca stal virtuálnym lídrom.N úvodnom stúpaní sa situácia nezmenila, no na druhom už balík dokázal čo to stiahnuť z manka. Na zjazde v studenom a vlhkom počasí sa dostali na čelo hlavnej skupiny jazdci Ineosu a poriadne zvýšili tempo čo robilo problémy ostatným. Roglič mal navyše mechanický problém a musel vynaložiť veľa síl, aby sa vrátil do skupiny favoritov. V tej zostalo na úpätí záverečného stúpania asi len 30 pretekárov. Zo skupiny v úniku zaútočil ešte na zjazde Gorka Izagirre a do stúpania si priniesol asi 20-sekundový náskok. V stíhacej skupine išiel aj jeho brat Ion. Práve on mal v závere kopca najviac síl a získal etapové víťazstvo. V skupine favoritov prišlo k viacerým útokom, veľké problémy mal Roglič, čo využil Carapaz a s náskokom 43 sekúnd pred svojim súperom. PO etape si tak obliekol červený dres. Na druhé miesto celkového poradia sa posunul Brit Hugh Carthy (EF Pro Cycling) a tretí je Ír Dan Martin (Israel Start-Up Nation).