Iordanesca trápi malá vyťaženosť hráčov v kluboch: Musia niečo robiť

Bukurešť 23. marca (TASR) - Po remíze futbalistov Rumunska v prípravnom stretnutí so Severným Írskom (1:1) sa tréner domácich Edi Iordanescu posťažoval na viacero vecí. Kormidelník posledného súpera Slovenska v základnej E-skupine tohtoročných ME upozornil najmä na skutočnosť, že viacerí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch a trpí tým aj reprezentácia.



Veľa sa v uplynulom období hovorilo o Ianisovi Hagim, ktorý ťahal Rumunov v kvalifikácii EURO 2024. Dvadsaťpäťročný stredopoliar však v Alavese nedostáva mnoho príležitostí. V uplynulých ôsmich zápasoch La Ligy sedel päťkrát len na lavičke a dokopy odohral 57 minút. Proti Severnému Írsku nastúpil až v 75. minúte. Po zápase vyzval Iordanescu viacerých svojich zverencov, aby urýchlene našli riešenie, ako získať v najbližších mesiacoch čo najviac minút. "Aj Hagi si to veľmi uvedomuje. Dali sme mu teraz viac minút ako je v klube zvyknutý. Myslím si, že si zaslúži viac. Viem, ako veľmi ho ľudia v Alavese chceli. Na základe toho, o čom som s ním diskutoval a z toho, čo som cítil, si veľmi dobre uvedomuje, že to takto nemôže pokračovať. Musí niečo robiť, aby sa presadil. Možno sa potrebuje opäť porozprávať s trénerom, možno potrebuje vidieť, čo chce klub, aby dostal šancu. Nemôže hrať štyri či šesť minút. Do ME zostávajú necelé dva mesiace, bude to veľmi ťažké," citoval Iordanesca portál gsp.ro.



Podobné slová adresoval kouč Rumunov aj na adresu obrancu Andreia Ratiua, ktorý pôsobí vo Vallecane: "Má veľmi ťažkú misiu. Keď nehráte, nemáte kontinuitu. Obaja musia vynaložiť úsilie, bojovať o svoju pozíciu, presadiť sa, aby mohli byť pre nás aj naďalej veľmi dôležitými riešeniami, ako tomu bolo počas celej kvalifikácie."



Podľa viacerých rumunských médií nehrá reprezentácia tak dobre ako v uplynulom období. Domáci síce mali viac z hry, ale defenzívny blok Severných Írov bol pevný. "Rumunsko nás dostalo pod tlak, ale my sme to vedeli. Snažili sme sa v našej tretine ihriska príliš neprihrávať, čo sa nám aj darilo. Som hrdý na mladých hráčov, ale aj na tých skúsených, pretože v tíme s množstvom mladých ľudí treba prejaviť určitú zodpovednosť. Vedeli sme, že Stanciu je veľmi dobrý hráč a že si musíme dávať pozor na to, čo robí na ihrisku. Coman je tiež kvalitný futbalista, ale Bradley sa proti nemu ukázal veľmi dobre. Rovnako tak sa nám podarilo dobre brániť Puscasa. Ale Rumunsko má silný tím a na ME má šancu postúpiť zo skupiny," povedal kormidelník hostí Michael O'Neill.



V utorok nastúpia rumunskí futbalisti v ďalšom prípravnom dueli proti Kolumbii, Severní Íri sa predstavia v Škótsku.