Iordanescu skončil na lavičke Rumunska, chce sa venovať rodine

Bukurešť 22. júla (TASR) - Rumunský futbalový tréner Edward Iordanescu skončil na lavičke národného tímu. V pondelok o tom informovala Rumunská futbalová federácia (FRF), podľa ktorej sa 46-ročný kouč rozhodol nepredĺžiť kontrakt.



Iordanescu viedol Rumunov od januára 2022. Mužstvo sa pod ním kvalifikovalo na tohtoročné ME v Nemecku, kde nečakane vyhralo "slovenskú" E-skupinu. Do vyraďovacej fázy kontinentálneho šampionátu postúpilo Rumunsko prvýkrát po 24 rokoch, v osemfinále podľahlo Holandsku 0:3.



"Do tejto misie som dal celé svoje srdce. Vybudoval som tím hodný rumunskej tradície a reputácie. Som hrdý, že som mal možnosť pracovať po boku futbalistov s mimoriadnym charakterom a veľkým potenciálom. Sľúbili sme si, že na ME budeme bojovať všetkými silami, čo sme splnili. Duch národného tímu spojil všetkých Rumunov a ukázal pravú tvár Rumunska, ktoré si obetavosťou a dôstojnosťou opäť získalo rešpekt celého sveta," napísal Iordanescu na svojej facebookovej stránke. Odchod zdôvodnil tým, že nastal čas, aby sa venoval svojej rodine.