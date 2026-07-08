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Ipswich angažoval Brazílčana Emersonna za rekordných 24 mil. libier
Dvadsaťjedenročný Emersonn podpísal päťročný kontrakt. Do klubu Premier League prestupuje po sezóne vo francúzskej Ligue 1, kde za Toulouse nastrieľal šesť gólov v 28 stretnutiach.
Autor TASR
Ipswich 8. júla (TASR) - Nováčik najvyššej anglickej futbalovej súťaže Ipswich Town angažoval brazílskeho útočníka Emersonna za 24 miliónov libier (32 mil. EUR), čo predstavuje rekordnú prestupovú sumu pre tím zo Suffolku.
Dvadsaťjedenročný Emersonn podpísal päťročný kontrakt. Do klubu Premier League prestupuje po sezóne vo francúzskej Ligue 1, kde za Toulouse nastrieľal šesť gólov v 28 stretnutiach. Bývalý hráč tureckého Göztepe je prvou posilou nového trénera „Tractor Boys“ Garyho O'Neila.
Ipswich sa po 22 rokoch vrátil medzi anglickú elitu v roku 2024, no po roku zostúpil znova do Championship. V uplynulej sezóne obsadil druhú priečku a opäť si zahrá najvyššiu súťaž. Začiatok najbližšieho ročníka však nebude mať jednoduchý. V prvom kole privíta Sunderland a potom sa stretne s Manchestrom United i Liverpoolom, pripomenula agentúra AP.
Dvadsaťjedenročný Emersonn podpísal päťročný kontrakt. Do klubu Premier League prestupuje po sezóne vo francúzskej Ligue 1, kde za Toulouse nastrieľal šesť gólov v 28 stretnutiach. Bývalý hráč tureckého Göztepe je prvou posilou nového trénera „Tractor Boys“ Garyho O'Neila.
Ipswich sa po 22 rokoch vrátil medzi anglickú elitu v roku 2024, no po roku zostúpil znova do Championship. V uplynulej sezóne obsadil druhú priečku a opäť si zahrá najvyššiu súťaž. Začiatok najbližšieho ročníka však nebude mať jednoduchý. V prvom kole privíta Sunderland a potom sa stretne s Manchestrom United i Liverpoolom, pripomenula agentúra AP.