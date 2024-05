Ipswich Town sa po 22 rokoch opäť predstaví v Premier League

Londýn 4. mája (TASR) - Futbalisti Ipswichu Town sa po 22 rokoch vrátia do Premier League. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 2:0 nad Huddersfieldom v poslednom kole EFL Championship, druhej najvyššej súťaže v Anglicku. Ipswich tak potvrdil druhú priečku v tabuľke za Leicesterom, ktorý už mal postup vo vrecku a medzi elitu sa vracia po roku.



Ipswich je len štvrtý tím v anglickej histórii, ktorý sa z tretej ligy dostal do najvyššej súťaže cez dva postupy za sebou. V sezóne 2022/2023 skončil druhý v League One (tretia liga) a prebojoval sa do EFL Championship. V budúcej sezóne už bude hrať Premier League, v ktorej naposledy účinkoval v ročníku 2001/2002. Najznámejším fanúšikom Ipswichu je populárny anglický spevák Ed Sheeran, pripomenula agentúra AFP.



V play off o tretiu miestenku do Premier League budú účinkovať Leeds, Southampton, West Bromwich Albion a Norwich. Leeds sa v dvojzápase semifinále stretne s Norwichom a Southampton s West Bromwichom. Finále play off je na programe 26. mája vo Wembley.