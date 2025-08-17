< sekcia Šport
Ír Townsend prekvapujúco triumfoval na klasike Hamburg
Autor TASR
Hamburg 17. augusta (TASR) - Írsky cyklista Rory Townsend sa stal nečakaným víťazom klasiky Hamburg. Jazdec stajne Q36.5 na cieľovej páske predstihol v rovnakom čase druhého Belgičana Arnauda De Lieho (Lotto Dstny) a tretieho Francúza Paula Magniera (Soudal Quick-Step). Slovenský reprezentant Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step do cieľa neprišiel.
Townsend bol súčasťou úniku, ktorý sa vytvoril 207 km pred cieľom a udržal sa na čele, hoci pelotón v závere mohutne sťahoval jeho náskok. Ešte nikdy v 28 rokov trvajúcej histórii podujatia sa nepodarilo víťazovi uspieť z tak dlhého úniku. Írsky národný šampión tak triumfoval na podujatí, na ktorom štartovali viaceré šprintérske i klasikárske osobnosti. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) finišoval na 4. mieste, jeho belgický krajan Wout van Aert (Visma) na 10. v čase víťaza. Talian Matteo Trentin (Tudor) prišiel do cieľa na 44. priečke s mankom +1:10.
Klasika Hamburg (Buxtehude - Hamburg, 207,4 km):
1. Rory Townsend (Ír./Q36.5) Pro Cycling Team 4:24:06 h, 2. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 3. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 5. Danny van Poppel (Hol./Red Bull Bora-hansgrohe), 6. Fred Wright (V. Brit./Bahrajn),... Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) nedokončil.
