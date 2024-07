Iracký džudista Sehen je prvý dopingový hriešnik parížskych hier

Paríž 26. júla (TASR) - Olympijské hry v Paríži majú svojho prvého dopingového hriešnika. Iracký džudista Sajjad Sehen, ktorý sa chystal na svoju prvú olympiádu, mal pozitívny test na anabolické steroidy metandienón a boldenón. V piatok iba niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom to uviedla Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).



Sehenovi odobrali vzorku s pozitívnym dopingovým nálezom v utorok v Paríži. Na žinenkách vo francúzskej metropole sa mal predstaviť na budúci utorok v kategórii do 81 kg. V 1. kole mal čeliť súperovi z Uzbekistanu, informovala AFP. Dvadsaťosemročného irackého džudistu však ITA dočasne suspendovala a prišiel tak o štart pod piatimi kruhmi. "Znamená to, že športovec nemôže počas olympijských hier súťažiť, trénovať alebo zúčastňovať sa akejkoľvek aktivity," uviedla agentúra.