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Irak - Nórsko 1:4, Haaland: Som hrdý na náš vydarený štart
Dvomi gólmi v prvom polčase sa na triumfe podieľal Erling Haaland, ktorý odpovedal aj na vyrovnávajúci zásah Aymena Husseina.
Autor TASR
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Foxborough 17. júna (TASR) - Futbalisti Nórska zvíťazili nad Irakom 4:1 v úvodnom zápase oboch tímov na MS v USA. Dvomi gólmi v prvom polčase sa na triumfe podieľal Erling Haaland, ktorý odpovedal aj na vyrovnávajúci zásah Aymena Husseina. V druhom polčase nedopustili prekvapenie a po ďalších dvoch góloch sa posunuli do čela I-skupiny.
Reprezentanti Iraku nastúpia na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 23.00 SELČ v Philadelphii proti Francúzsku, Nóri budú hrať v rovnaký deň od 2.00 SELČ v East Rutherforde so Senegalom.
Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, ku ktorému výkonom prispeli oba tímy. V 13. minúte mohli hráči Iraku otvoriť skóre, keď sa Al-Hamadi dostal k odrazenej lopte, no zvnútra šestnástky ju poslal nad bránu. Gól nepriniesla ani 21. minúta, v ktorej Haaland hlavičkoval po centri Ödegaarda, no loptu nezasiahol ideálne. Prvý polčas vygradoval záverečnou štvrťhodinou, v ktorej diváci videli tri góly. Nóri išli do vedenia v 29. minúte, keď otvorili skóre po rýchlej ofenzívnej akcii. Nusa na ľavom krídle posunul loptu rozbehnutému Wolfemu, ktorý krížnou prihrávkou našiel pri vzdialenejšej žrdi Haalanda - 0:1. O desať minút vyrovnal Hussein, keď hlavičkou zakončil center Jasima - 1:1. Nóri išli do šatní spokojnejší, keďže Haaland v 43. minúte úspešne napádal súpera v rozohrávke, brankár Hassan ho pri odkope nastrelil a lopta skončila v bráne - 1:2. Ešte v prvom polčase mohli vyrovnať Tahseen aj Al-Hamadi, ale v sľubných šanciach neuspeli.
Nóri mali hru v druhom polčase pod kontrolou a súpera nepúšťali na dostrel brány. Favorita definitívne upokojila 77. minúta, v ktorej sa Östigärd po troch minútach na ihrisku dostal k hlavičke po rohu Ödegaard a využil nedôraz defenzívy - 1:3. Haaland mohol v 84. minúte dokonať hetrik, ale po chybe súpera a krátkom úniku nezakončil presne. Definitívnu podobu výsledku dal v 97. minúte dôrazný Thorstvedt, ktorý aj s prispením irackého útočníka Husseina dostal loptu do brány.
Reprezentanti Iraku nastúpia na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 23.00 SELČ v Philadelphii proti Francúzsku, Nóri budú hrať v rovnaký deň od 2.00 SELČ v East Rutherforde so Senegalom.
MS 2026 - I-skupina
Irak - Nórsko 1:4 (1:2)
Góly: 39. Hussein - 29. a 43. Haaland, 76. Östigärd, 90.+7 Hussein (vl.). Rozhodcovia: Atcho – Ditsoga, Abeigne (všetci Gab.), ŽK: Tahseen (Ir.) - 63.106 divákov.
Irak: Hassan - H. Ali (73. Saadoon), Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh (78. Meme), Ismael (59. Iqbal), Al-Ammari, Jasim (73. Qasem) - Hussein, Al-Hamadi (59. Farji)
Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe (73. Östigärd) - Ödegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup) - Sörloth (73. Bobb), Haaland
Irak - Nórsko 1:4 (1:2)
Góly: 39. Hussein - 29. a 43. Haaland, 76. Östigärd, 90.+7 Hussein (vl.). Rozhodcovia: Atcho – Ditsoga, Abeigne (všetci Gab.), ŽK: Tahseen (Ir.) - 63.106 divákov.
Irak: Hassan - H. Ali (73. Saadoon), Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh (78. Meme), Ismael (59. Iqbal), Al-Ammari, Jasim (73. Qasem) - Hussein, Al-Hamadi (59. Farji)
Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe (73. Östigärd) - Ödegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup) - Sörloth (73. Bobb), Haaland
Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, ku ktorému výkonom prispeli oba tímy. V 13. minúte mohli hráči Iraku otvoriť skóre, keď sa Al-Hamadi dostal k odrazenej lopte, no zvnútra šestnástky ju poslal nad bránu. Gól nepriniesla ani 21. minúta, v ktorej Haaland hlavičkoval po centri Ödegaarda, no loptu nezasiahol ideálne. Prvý polčas vygradoval záverečnou štvrťhodinou, v ktorej diváci videli tri góly. Nóri išli do vedenia v 29. minúte, keď otvorili skóre po rýchlej ofenzívnej akcii. Nusa na ľavom krídle posunul loptu rozbehnutému Wolfemu, ktorý krížnou prihrávkou našiel pri vzdialenejšej žrdi Haalanda - 0:1. O desať minút vyrovnal Hussein, keď hlavičkou zakončil center Jasima - 1:1. Nóri išli do šatní spokojnejší, keďže Haaland v 43. minúte úspešne napádal súpera v rozohrávke, brankár Hassan ho pri odkope nastrelil a lopta skončila v bráne - 1:2. Ešte v prvom polčase mohli vyrovnať Tahseen aj Al-Hamadi, ale v sľubných šanciach neuspeli.
Nóri mali hru v druhom polčase pod kontrolou a súpera nepúšťali na dostrel brány. Favorita definitívne upokojila 77. minúta, v ktorej sa Östigärd po troch minútach na ihrisku dostal k hlavičke po rohu Ödegaard a využil nedôraz defenzívy - 1:3. Haaland mohol v 84. minúte dokonať hetrik, ale po chybe súpera a krátkom úniku nezakončil presne. Definitívnu podobu výsledku dal v 97. minúte dôrazný Thorstvedt, ktorý aj s prispením irackého útočníka Husseina dostal loptu do brány.
hlasy (zdroj: FIFA):
Erling Haaland, útočník Nórska: „Očakávalo sa od nás, že zvíťazíme a našťastie sme zvíťazili. Teraz bude každý v Nórsku šťastný a dúfam, že ľudia budú oslavovať. Môj prvý gól bol pekný, druhý ešte krajší. Som hrdý na všetkých za to, že sme začali takýmto výsledkom a výkonom. Vieme však, že ďalšie zápasy budú ešte ťažšie a budeme musieť hrať ešte lepšie.“
Graham Arnold, tréner Iraku: „Miestami sme hrali veľmi dobre, ale niekoľko chýb nás zrazilo. Tri body vás môžu dostať do ďalšej fázy a my máme ešte dva zápasy na to, aby sa nám to podarilo.“
tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 1 1 0 0 4:1 3
2. Francúzsko 1 1 0 0 3:1 3
3. Senegal 1 0 0 1 1:3 0
4. Irak 1 0 0 1 1:4 0
Erling Haaland, útočník Nórska: „Očakávalo sa od nás, že zvíťazíme a našťastie sme zvíťazili. Teraz bude každý v Nórsku šťastný a dúfam, že ľudia budú oslavovať. Môj prvý gól bol pekný, druhý ešte krajší. Som hrdý na všetkých za to, že sme začali takýmto výsledkom a výkonom. Vieme však, že ďalšie zápasy budú ešte ťažšie a budeme musieť hrať ešte lepšie.“
Graham Arnold, tréner Iraku: „Miestami sme hrali veľmi dobre, ale niekoľko chýb nás zrazilo. Tri body vás môžu dostať do ďalšej fázy a my máme ešte dva zápasy na to, aby sa nám to podarilo.“
tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 1 1 0 0 4:1 3
2. Francúzsko 1 1 0 0 3:1 3
3. Senegal 1 0 0 1 1:3 0
4. Irak 1 0 0 1 1:4 0