Štvrtok 16. apríl 2026
Irán sa podľa Infantina na šampionáte zúčastní: Určite príde

.
Iránski hráči spievajú národnú hymnu a držia fotografie detí údajne zabitých pri amerických a izraelských útokoch v Iráne, pred začiatkom prípravného zápasu Kostarika - Irán v Antalyi. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino oznámil, že iránski reprezentanti sa určite zúčastnia na MS v USA, Kanade a Mexiku. Povedal to v rozhovore pre americkú televíziu CNBC.

Iránci si chceli z dôvodu vojenského konfliktu na Blízkom východe presunúť zápasy základnej skupiny z USA do Mexika, ale FIFA im žiadosť zamietla. Podľa Infantina však nie je pochýb o tom, že na svetovom šampionáte štartovať budú. „Irán určite príde. Dúfame, že dovtedy bude situácia pokojná, to by určite pomohlo. Irán však musí prísť. Reprezentujú svoj ľud, kvalifikovali sa a hráči chcú hrať,“ uviedol v rozhovore.

Irán sa v G-skupine predstaví postupne proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu. Stretnutia odohrá v kalifornskom Inglewoode a Seattli. „Šport by mal byť mimo politiky. Ak nikto iný neverí v budovanie mostov a ich udržiavanie, tú prácu robíme my,“ dodal Infantino podľa AFP.
.

