Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
Irán sa pripravuje na MS vo futbale, naplánoval si štyri stretnutia

Iránsky futbalista Alireza Džahanbachš prihráva loptu počas futbalového zápasu skupiny C Ázijského pohára medzi Hongkongom a Iránom na štadióne Khalifa International Stadium v Dauhe v Katare v piatok 19. januára 2024. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 23. apríla (TASR) - Iránska futbalová federácia si naplánovala štyri zápasy, ktoré budú slúžiť ako príprava na majstrovstvá sveta v USA, napriek tomu, že medzi krajinami prebieha vojnový konflikt.

Prvý tréningový kemp s 30 nominovaných hráčov sa uskutoční v hlavnom meste krajiny. Tím sa potom 6. mája presunie z Teheránu do Turecka, kde odohrá všetky štyri spomínané stretnutia. Jedným z jeho súperov by malo byť Španielsko. Iránska reprezentácia by potom mala odcestovať do USA, no zatiaľ nezverejnila miesto, kde si rozloží tréningovú základňu.

Prezident federácie Mehdi Taj vyjadril presvedčenie, že sa Irán zúčastní na MS aj napriek konfliktu. „Za súčasného stavu budeme štartovať,“ citovala Taja agentúra dpa.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle