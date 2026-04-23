Irán sa pripravuje na MS vo futbale, naplánoval si štyri stretnutia
Autor TASR
Teherán 23. apríla (TASR) - Iránska futbalová federácia si naplánovala štyri zápasy, ktoré budú slúžiť ako príprava na majstrovstvá sveta v USA, napriek tomu, že medzi krajinami prebieha vojnový konflikt.
Prvý tréningový kemp s 30 nominovaných hráčov sa uskutoční v hlavnom meste krajiny. Tím sa potom 6. mája presunie z Teheránu do Turecka, kde odohrá všetky štyri spomínané stretnutia. Jedným z jeho súperov by malo byť Španielsko. Iránska reprezentácia by potom mala odcestovať do USA, no zatiaľ nezverejnila miesto, kde si rozloží tréningovú základňu.
Prezident federácie Mehdi Taj vyjadril presvedčenie, že sa Irán zúčastní na MS aj napriek konfliktu. „Za súčasného stavu budeme štartovať,“ citovala Taja agentúra dpa.
