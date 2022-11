Irán sa sťažuje na zmenu podoby vlajky zo strany Američanov

Teherán 27. novembra (TASR) - Iránska futbalová federácia (FFI) podala oficiálnu sťažnosť na Futbalovú federáciu USA (US Soccer), ktorá na sociálnych sieťach z vlajky Iránu odstránila slovo Alah (arabské slovo označujúce Boha - pozn.). Takto upravená grafika sa objavila na profiloch US Soccer pred utorkovým vzájomným duelom oboch krajín na MS v Katare.



Irán odohrá svoj posledný zápas v B-skupine práve s reprezentáciou USA a v prípade víťazstva postúpi do osemfinále. "Stránka americkej futbalovej federácie na Instagrame neprofesionálnym činom odstránila symbol Alaha z iránskej vlajky. Iránska futbalová federácia poslala Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) e-mail so žiadosťou o vydanie vážneho varovania americkej federácii," uviedla iránska štátna tlačová agentúra IRNA.



Vlajka Iránu pozostáva z troch vodorovných pásov zelenej, bielej a červenej farby so slovom Alah v arabskom písme uprostred. US Soccer toto slovo odstránila a upravenú vlajku zverejnila na 24 hodín na oficiálnych účtoch na Instagrame a Twitteri. "Bola to jednorazová grafika ako vyjadrenie solidarity so ženami v Iráne," uviedol predstaviteľ pre komunikáciu amerického futbalového orgánu a dodal, že na webovej stránke US Soccer zostala vlajka nezmenená. Hovorca US Soccer neskôr novinárom povedal, že príspevok bol odstránený a nahradený pôvodnou vlajkou. "Stále však podporujeme iránske ženy," dodal podľa AFP.



Iránska tlačová agentúra Tasnim na Twitteri uviedla, že americký tím porušil chartu FIFA, za čo je podľa nej primeraným trestom penalizácia na 10 zápasov. "Americký tím by mali vyhodiť z majstrovstiev sveta," napísala.



V Iráne už viac ako dva mesiace prebiehajú protivládne demonštrácie, ktoré vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy.