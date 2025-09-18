Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Šport

Irán v dráme zdolal Filipíny 3:2 a postúpil do osemfinále

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Víťazom „áčka“ sa stalo Tunisko, ktoré zdolalo v záverečnom 3. kole Egypt 3:0.

Autor TASR
,aktualizované 
Manila 18. septembra (TASR) - Volejbalisti hostiteľských Filipín nebudú hrať osemfinále majstrovstiev sveta. V priamom súboji o postup z A-skupiny v mimoriadne dramatickom súboji podľahli Iránu 2:3 na sety, keď rozhodujúci tajbrejk sa skončil v ich neprospech 20:22. Víťazom „áčka“ sa stalo Tunisko, ktoré zdolalo v záverečnom 3. kole Egypt 3:0.

V C-skupine sa o prekvapenie postarali olympijskí šampióni z Paríža Francúzi, ktorí v zápase o postup podľahli Argentíne po päťsetovej bitke. Miestenku v osemfinále si z „céčka“ zaistili stopercentní Argentínčania a druhí Fíni.



MS mužov na Filipínach:

A-skupina (Pasay):

Filipíny - Irán 2:3 (21, -21, 17, -23, -20)

Egypt - Tunisko 0:3 (-19, -18, -22)



tabuľka:

1. Tunisko 3 2 1 7:3 6*

2. Irán 3 2 1 7:6 5*

3. Filipíny 3 1 2 5:7 4

4. Egypt 3 1 2 4:7 3



C-skupina (Quezon City):

Fínsko - Kórejská rep. 3:1 (18, 23, -17, 21)

Francúzsko - Argentína 2:3 (-26, -23, 21, 20, -12)



tabuľka:

1. Argentína 3 3 0 9:5 7*

2. Fínsko 3 2 1 8:6 6*

3. Francúzsko 3 1 2 7:6 5

4. Kórejská rep. 3 0 3 2:9 0



F-skupina (Quezon City):

Belgicko - Alžírsko 3:0 (22, 20, 12)



H-skupina (Pasay):

Brazília - Srbsko 0:3 (-22, -20, -22)



* - postup do osemfinále
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti