Irán v dráme zdolal Filipíny 3:2 a postúpil do osemfinále
Víťazom „áčka“ sa stalo Tunisko, ktoré zdolalo v záverečnom 3. kole Egypt 3:0.
Autor TASR,aktualizované
Manila 18. septembra (TASR) - Volejbalisti hostiteľských Filipín nebudú hrať osemfinále majstrovstiev sveta. V priamom súboji o postup z A-skupiny v mimoriadne dramatickom súboji podľahli Iránu 2:3 na sety, keď rozhodujúci tajbrejk sa skončil v ich neprospech 20:22. Víťazom „áčka“ sa stalo Tunisko, ktoré zdolalo v záverečnom 3. kole Egypt 3:0.
V C-skupine sa o prekvapenie postarali olympijskí šampióni z Paríža Francúzi, ktorí v zápase o postup podľahli Argentíne po päťsetovej bitke. Miestenku v osemfinále si z „céčka“ zaistili stopercentní Argentínčania a druhí Fíni.
MS mužov na Filipínach:
A-skupina (Pasay):
Filipíny - Irán 2:3 (21, -21, 17, -23, -20)
Egypt - Tunisko 0:3 (-19, -18, -22)
tabuľka:
1. Tunisko 3 2 1 7:3 6*
2. Irán 3 2 1 7:6 5*
3. Filipíny 3 1 2 5:7 4
4. Egypt 3 1 2 4:7 3
C-skupina (Quezon City):
Fínsko - Kórejská rep. 3:1 (18, 23, -17, 21)
Francúzsko - Argentína 2:3 (-26, -23, 21, 20, -12)
tabuľka:
1. Argentína 3 3 0 9:5 7*
2. Fínsko 3 2 1 8:6 6*
3. Francúzsko 3 1 2 7:6 5
4. Kórejská rep. 3 0 3 2:9 0
F-skupina (Quezon City):
Belgicko - Alžírsko 3:0 (22, 20, 12)
H-skupina (Pasay):
Brazília - Srbsko 0:3 (-22, -20, -22)
* - postup do osemfinále
