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Irán vyhral v Antalyi nad Mali, Švédi doma remizovali s Gréckom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Futbalisti Iránu zdolali v prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta hráčov Mali 2:0. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami v tureckej Antalyi, kde absolvuje reprezentácia Iránu záverečnú prípravu na MS. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana, tam bude čakať na udelenie víz do USA.

Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.



výsledky prípravných zápasov:

Irán - Mali 2:0 (1:0)

Góly: 12. Ezatolahi, 55. Rezaeian



Švédsko - Grécko 2:2 (0:1)

Góly: 53. Gyökeres, 69. Nilsson - 10. Tsimikas, 90+5. Masouras



Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)

Góly: 65. Drkušič - 7. Tzionis, ČK: 61. Andreou (Cyprus) po druhej ŽK



Severné Írsko - Guinea 1:0 (1:0)

Gól: 9. Atcheson, ČK: 72. Atcheson



Andorra - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)

Góly: 73. Martinez, 80. Jordi Alaez
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