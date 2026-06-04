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Irán vyhral v Antalyi nad Mali, Švédi doma remizovali s Gréckom
Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Futbalisti Iránu zdolali v prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta hráčov Mali 2:0. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami v tureckej Antalyi, kde absolvuje reprezentácia Iránu záverečnú prípravu na MS. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana, tam bude čakať na udelenie víz do USA.
Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.
Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.
výsledky prípravných zápasov:
Irán - Mali 2:0 (1:0)
Góly: 12. Ezatolahi, 55. Rezaeian
Švédsko - Grécko 2:2 (0:1)
Góly: 53. Gyökeres, 69. Nilsson - 10. Tsimikas, 90+5. Masouras
Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 65. Drkušič - 7. Tzionis, ČK: 61. Andreou (Cyprus) po druhej ŽK
Severné Írsko - Guinea 1:0 (1:0)
Gól: 9. Atcheson, ČK: 72. Atcheson
Andorra - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)
Góly: 73. Martinez, 80. Jordi Alaez
Irán - Mali 2:0 (1:0)
Góly: 12. Ezatolahi, 55. Rezaeian
Švédsko - Grécko 2:2 (0:1)
Góly: 53. Gyökeres, 69. Nilsson - 10. Tsimikas, 90+5. Masouras
Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 65. Drkušič - 7. Tzionis, ČK: 61. Andreou (Cyprus) po druhej ŽK
Severné Írsko - Guinea 1:0 (1:0)
Gól: 9. Atcheson, ČK: 72. Atcheson
Andorra - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)
Góly: 73. Martinez, 80. Jordi Alaez