Irán zaskočil Walesanov, Katar najrýchlejšie vyradeným hostiteľom

Famara Diedhiou zo Senegalu oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Katarom a Senegalom na štadióne Al Thumama v katarskej Dauhe v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Dauha 26. novembra (TASR) - Iránski futbalisti dosiahli v piatok historicky tretie víťazstvo na majstrovstvách sveta. V druhom zápase B-skupiny si poradili s Walesom 2:0 a šancu na prienik do osemfinále držia vo svojich rukách.Iránci boli od 86. minúty v prevahe po tvrdom zákroku waleského brankára Waynea Hennesseyho na Mehdiho Taremiho. Náhradníka Dannyho Warda prekonal ako prvý v ôsmej minúte nadstavenia Roozbeh Cheshmi strelou z diaľky a triumf spečatil z brejku Ramin Rezaeian. Jeho tím tak zaznamenal prvý triumf na MS nad európskym súperom.povedal tréner víťazného mužstva Carlos Queiroz pre AP. Jeho tím v úvodnom súboji na šampionáte podľahol Anglicku 2:6.Rekordné 110. stretnutie v drese Walesu nevyšlo kapitánovi "drakov" Garethovi Baleovi. Jeho tím figuruje po dvoch dueloch na poslednom mieste skupiny so ziskom jedného bodu za remízu 1:1 s USA.povedal po stretnutí kormidelník Walesanov Robert Page.Vedenie v "béčku" si udržali Angličania, ktorí remizovali s USA 0:0. Napriek úlohe favorita nedokázali zdolať zámorský tím ani v historicky treťom vzájomnom stretnutí na svetovom šampionáte a nevyužili šancu na zaistenie svojho postupu. Pred záverečným duelom základnej fázy proti Walesu sú však vo výhodnej pozícii – na miestenku v osemfinále im stačí neprehrať o viac ako tri góly.V samotnom stretnutí boli bližšie k jedinému gólu viackrát Američania a Albión opakovane podržal Harry Maguire.okomentoval stretnutie anglický tréner Gareth Southgate.Z A-skupiny vypadol už po druhom kole skupinovej fázy domáci Katar. So Senegalom prehral 1:3 a po remíze 1:1 medzi Holandskom a Ekvádorom sa stal historicky druhým hostiteľom, ktorý nepostúpil do osemfinále. Túto negatívnu bilanciu drží spolu s Juhoafrickou republikou, no tím z Blízkeho východu je prvý, ktorý prišiel o túto možnosť ešte pred záverečným zápasom základnej fázy.priznal po stretnutí so Senegalom tréner domáceho výberu Felix Sanchez. Ázijský majster z roku 2019 si v piatok pripísal historicky prvý gól na MS, keď Mohammed Muntari znížil v 78. minúte na 1:2.Jeho súper zaznamenal prvý triumf na turnaji a udržal sa tak v hre o postup. Kormidelník úradujúcich afrických majstrov Aliou Cisse mal radosť z výkonu ofenzívneho tria Boulaye Dia, Famara Diedhiou a Bamba Dieng, ktoré dokázalo zaistiť góly aj bez zraneného ťahúňa Sadia Maneho.povedal k výkonu Dia.Ekvádorčania zaskočili favorita skupiny Holandsko. Zásluhou svojho jediného strelca Ennera Valenciu vyrovnali na 1:1 a vysokým napádaním nechávali súperovi len málo priestoru.bránil svojho kľúčového hráča ofenzívy tréner Gustavo Alfaro. Jeho tímu tak stačí v záverečnom stretnutí so Senegalom na postup remíza.nešetril kritikou na výkon svojho mužstva holandský kouč Louis van Gaal.