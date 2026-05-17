Iránci odcestujú na záverečnú prípravu do Turecka
Autor TASR
Teherán 17. mája (TASR) - Iránska futbalová reprezentácia absolvuje záverečnú prípravu pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku v susednom Turecku. Potvrdil to tréner národného tímu Amir Ghalenoei.
Iránci odcestujú do Antalye, kde 29. mája odohrajú prípravný zápas proti Gambii (29. mája). V krajine musia skompletizovať aj cestovné víza do Spojených štátov, v rámci procesu ich čaká odovzdávanie odtlačkov prstov. Prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdí Tádž sa v súvislosti s prípravou v sobotu stretol so šéfom tureckého futbalu (TFF) Ibrahimom Haciosmanogluom a generálnym tajomníkom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Mattiasom Grafströmom. „Počas tohto stretnutia sme vyhodnocovali súvislosti s tréningovým kempom a prípravami, ktoré iránsky národný tím plánuje v Turecku pred majstrovstvami sveta,“ citovala z vyhlásenia TFF agentúra AFP.
Nad účasťou Iránu na svetovom šampionáte visel otáznik pre vojenský konflikt s USA a Izraelom. Iránci sa snažili presunúť si zápasy základnej G-skupiny do Mexika, ale neuspeli. V Los Angeles a Seattli sa postupne stretnú s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom.
