Iránske futbalistky poďakovali austrálskej vláde za azyl a podporu
Autor TASR
Teherán 17. apríla (TASR) - Iránske futbalistky Fatemeh Pasandidehová a Atefeh Ramezanizadehová, ktoré požiadali o azyl v Austrálii, poďakovali vo štvrtok federálnej vláde a miestnym za podporu.
„Chceme vyjadriť našu najhlbšiu vďaku austrálskej vláde, a najmä ministrovi vnútra Tonymu Burkovi, za udelenie humanitárnej ochrany a bezpečného útočiska v tejto krásnej krajine,“ citovala zo spoločného vyhlásenia Fatemeh Pasandidehovej a Atefeh Ramezanisadehovej agentúra DPA.
Dvojica sa zúčastnila na marcovom Ázijskom pohári práve v Austrálii, keď USA a Izrael začali s útokmi na Irán. Hráčky zorganizovali protest a pred zápasom proti Kórejskej republike (0:3) nespievali štátnu hymnu svojej krajiny. Objavili sa tak obavy o ich bezpečnosť pri návrate domov. „Sme profesionálne športovkyne a naším cieľom je naďalej pokračovať v kariére. Zatiaľ však nie sme pripravené verejne rozprávať o našich skúsenostiach. S úctou tak žiadame médiá o súkromie a priestor v tomto období. V najbližšej budúcnosti nebudeme poskytovať žiadne ďalšie vyjadrenia ani rozhovory,“ stojí ďalej vo vyhlásení.
Dvadsaťdvaročná stredopoliarka Pasandidehová a 33-ročná obrankyňa Ramezanizadehová momentálne trénujú v klube Brisbane Roar. Pôvodne malo prísť z Blízkeho východu sedem hráčok, no zvyšné zrušili svoje žiadosti o azyl.
