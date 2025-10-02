< sekcia Šport
Iránskej delegácii neudelili víza, nemôže sa zúčastniť na žrebe MS2026
Prezident USA Donald Trump ešte v júni vydal zákaz vstupu do krajiny obyvateľom dvanástich štátov, medzi ktorými je aj Irán.
Autor TASR
Teherán 2. októbra (TASR) - Iránskej delegácii neudelili víza a nebude sa tak môcť zúčastniť na žrebe skupín futbalových majstrovstiev sveta, ktorý sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone. Podľa hovorcu Iránskej futbalovej federácie (FFI) vláda USA nevydala víza prezidentovi FFI, trénerovi reprezentácie Amirovi Ghalenoeiovi a ani siedmim ďalším iránskym predstaviteľom.
Prezident USA Donald Trump ešte v júni vydal zákaz vstupu do krajiny obyvateľom dvanástich štátov, medzi ktorými je aj Irán. Hráči krajiny z Blízkeho východu si už predtým zaistili miestenku na záverečný turnaj MS 2026, ktorý budú okrem USA hostiť aj Kanada a Mexiko.
Zákaz by sa vďaka výnimke nemal priamo dotknúť hráčov či realizačného tímu. Iránski reprezentanti si však nebudú môcť so sebou zobrať nikoho okrem svojich najbližších príbuzných. Delegáti FFI, športoví novinári a predovšetkým fanúšikovia by preto mali väčší problém dostať sa do USA. Ako uviedla agentúra DPA, jedným z možných riešení by mohlo byť usporiadanie zápasov Iránu v Kanade a v Mexiku.
Medzi Iránom a USA neexistujú diplomatické vzťahy už 45 rokov, na americkej pôde však v súčasnosti žije viac ako 2 milióny Iráncov. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v septembri uistil členov FFI, že urobí všetko pre to, aby sa spory vyriešili.
Prezident USA Donald Trump ešte v júni vydal zákaz vstupu do krajiny obyvateľom dvanástich štátov, medzi ktorými je aj Irán. Hráči krajiny z Blízkeho východu si už predtým zaistili miestenku na záverečný turnaj MS 2026, ktorý budú okrem USA hostiť aj Kanada a Mexiko.
Zákaz by sa vďaka výnimke nemal priamo dotknúť hráčov či realizačného tímu. Iránski reprezentanti si však nebudú môcť so sebou zobrať nikoho okrem svojich najbližších príbuzných. Delegáti FFI, športoví novinári a predovšetkým fanúšikovia by preto mali väčší problém dostať sa do USA. Ako uviedla agentúra DPA, jedným z možných riešení by mohlo byť usporiadanie zápasov Iránu v Kanade a v Mexiku.
Medzi Iránom a USA neexistujú diplomatické vzťahy už 45 rokov, na americkej pôde však v súčasnosti žije viac ako 2 milióny Iráncov. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v septembri uistil členov FFI, že urobí všetko pre to, aby sa spory vyriešili.