Iránski fanúšikovia sa chcú stretnúť s Ronaldom, zaplavili jeho hotel

Teherán 18. septembra (TASR) - Stovky futbalových fanúšikov sa v pondelok nahrnuli do teheránskeho hotela, kde sa ubytoval hviezdny Cristiano Ronaldo. Portugalský útočník pricestoval do krajiny so svojím tímom Al-Nassr, ktorý v utorok odohrá duel ázijskej Ligy majstrov s domácim Persepolisom.



Miestne médiá informovali, že pred hotel i do vstupnej haly sa nahrnuli stovky priaznivcov, ktorí sa chceli stretnúť a odfotiť s tridsaťosemročným Ronaldom. Stalo sa tak aj pre to, že zápas by sa mal odohrať pred prázdnymi tribúnami, informovala agentúra dpa.