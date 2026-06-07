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Iránsky futbalový tím môže vstúpiť do USA iba v deň konania zápasu
Ambasádor potvrdil informáciu, že všetci iránski futbalisti dostali vstupné víza do USA, nemá ich však 15 členov realizačného tímu.
Autor TASR
Teherán 7. júna (TASR) - Iránsky národný futbalový tím môže vstúpiť na územie USA iba v deň konania zápasu na MS a ešte v ten istý deň musí krajinu opustiť. V sobotu to pred médiami v Tijuane uviedol iránsky veľvyslanec v Mexiku Abolfazl Pasandideh.
Ambasádor potvrdil informáciu, že všetci iránski futbalisti dostali vstupné víza do USA, nemá ich však 15 členov realizačného tímu. Medzi nimi je aj prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdi Tádž. Iránci však veria, že všetci členovia tímu dostanú víza ešte pred úvodným duelom proti Novému Zélandu, ktorý je na programe 15. júna. Ázijský zástupca sa na šampionáte v G-skupine stretne ešte aj s Belgickom a Egyptom. Informovala DPA.
Ambasádor potvrdil informáciu, že všetci iránski futbalisti dostali vstupné víza do USA, nemá ich však 15 členov realizačného tímu. Medzi nimi je aj prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdi Tádž. Iránci však veria, že všetci členovia tímu dostanú víza ešte pred úvodným duelom proti Novému Zélandu, ktorý je na programe 15. júna. Ázijský zástupca sa na šampionáte v G-skupine stretne ešte aj s Belgickom a Egyptom. Informovala DPA.