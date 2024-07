Iránsky útočník Taremi zamieril do Interu Miláno

Miláno 13. júla (TASR) - Taliansky futbalový šampión Inter Miláno získal do svojich radov Mehdiho Taremiho. Iránsky útočník sa k "nerazzurri" pripojil po tom, ako mu vypršal kontrakt v FC Porto. Informoval o tom portál football-italia.net.



Za portugalský klub odohral Taremi v období rokov 2020-2024 celkovo 182 zápasov a nastrieľal 91 gólov. S Interom podpísal 31-ročný kanonier zmluvu do júna 2027. Pred ním už milánsky klub angažoval z SSC Neapol poľského stredopoliara Piotra Zielinského a brankára Josepa Martineza z Girony.



Do novej sezóny Serie A vstúpi Inter Miláno 17. augusta zápasom na pôde FC Janov.