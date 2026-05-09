Iraola je hlavným kandidátom na trénera Crystal Palace
Autor TASR
Londýn 9. mája (TASR) - Súčasný tréner anglického Bournemouthu Andoni Iraola je podľa BBC hlavným kandidátom na post šéfa lavičky konkurenčného Crystal Palace. Štyridsaťtriročný Španiel už dávnejšie avizoval odchod od účastníka Premier League po aktuálnej sezóne.
Rovnako tak informoval vedenie Crystal Palace aj Oliver Glasner, a to aj napriek tomu, že dokázal s tímom postúpiť do finále Konferenčnej ligy. Podľa viacerých zdrojov preferuje klub Iraolu ako prvú voľbu na post hlavného trénera. Crystal Palace sa už zaujímal o služby 43-ročného kouča v januári, hovorilo sa tiež o možnom angažmáne v španielskom Athleticu Bilbao.
Iraola by rád zotrval v Premier League, v prípade neúspešných rokovaní s Crystal Palace sa spomína záujem Newcastlu alebo Chelsea. Cieľom všetkých potenciálnych záujemcov je čo najskoršie vyriešenie trénerskej otázky v letnom prestupovom období.
