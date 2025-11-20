Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irié si proti Bayernu ešte nezahrá, z malárie sa však pomaly zotavuje

Na snímke hráči Bayernu Mníchov oslavujú gól v zápase štvrťfinále Nemeckého pohára vo futbale Bayern Mníchov - SC Freiburg 4. apríla 2023. Foto: TASR

Autor TASR
Freiburg 20. novembra (TASR) - Stav burkinského futbalistu Cyriaqua Iriého z SC Freiburg sa po nakazení maláriou podľa slov trénera nemeckého klubu zlepšuje. Kormidelník Julian Schuster s ním však ešte nepočíta do sobotného duelu Bundesligy proti Bayernu Mníchov.

Irié prišiel do Freiburgu v lete z francúzskeho Troyes, no v novom pôsobisku odohral zatiaľ len jeden súťažný duel. S infekčnou chorobou bojuje od septembrovej reprezentačnej prestávky. Freiburgu patrí v lige 10. miesto, líder z Mníchova zatiaľ stratil body len pri remíze 2:2 s Unionom Berlín.
