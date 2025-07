Írskej bežkyni Mageeanovej diagnostikovali rakovinu

Dublin 5. júla (TASR) - Írskej atlétke Ciare Mageeanovej diagnostikovali rakovinu. Zlatá medailistka v behu na 1500 m z vlaňajších majstrovstiev Európy to oznámila prostredníctvom sociálnej siete.



„Pre všetkých, ktorí boli doteraz súčasťou mojej cesty, mám ťažkú správu. Diagnostikovali mi rakovinu. Je to síce veľká rana, ale už som začala liečbu a som nesmierne vďačná, že ma rodina a blízki priatelia obklopujú láskou a podporou. Sústredím sa na liečbu a beriem veci tak, ako prichádzajú. Prosím, rešpektujte moje súkromie a súkromie mojich blízkych. Som pripravená čeliť tejto situácii s rovnakou bojovnosťou, akú som preukazovala na trati,“ napísala 33-ročná Írka na svojom instagramovom profile.



Mageeanová získala vlani zlato na ME v Ríme, čím vylepšila strieborné umiestnenie z roku 2022. Na majstrovstvách sveta v roku 2023 jej tesne ušlo pódium, keď skončila štvrtá. Informovala agentúra DPA.