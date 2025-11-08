< sekcia Šport
Írsko predložilo návrh na vylúčenie Izraela zo súťaží UEFA
V stanovisku uviedla dve údajné porušenia stanov UEFA zo strany Izraelskej futbalovej asociácie.
Autor TASR
Dublin 8. novembra (TASR) - Írska futbalová asociácia (IFA) navrhla vylúčenie Izraela zo súťaží pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA). Návrh vzišiel od klubu Bohemians a prešiel podľa IFA jasnou väčšinou.
V stanovisku uviedla dve údajné porušenia stanov UEFA zo strany Izraelskej futbalovej asociácie. Prvým je organizovanie klubov na okupovaných palestínskych územiach bez súhlasu Palestínskej futbalovej asociácie a druhým je údajné zlyhanie IFA pri presadzovaní politiky vymaňujúcej sa rasizmu. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru UEFA je na programe 3. decembra vo švajčiarskom Nyone. Informovala agentúra AP.
