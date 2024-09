Írsko zrejme nebude hostiť ME 2028, vláda neprispeje na štadión

Londýn 14. septembra (TASR) - Severné Írsko pravdepodobne nebude hostiť zápasy futbalových ME 2028. Britská vláda nebude financovať prestavbu štadióna Casement Parku v Belfaste pre "značné riziko", že by nebol dokončený v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom turnaja.



Európska futbalová únia (UEFA) pridelila v októbri Veľkej Británii a Írsku organizáciu kontinentálneho šampionátu v roku 2028. Pôvodne sa počítalo s desiatimi štadiónmi. Na území Anglicka malo byť šesť na čele s londýnskym Wembley. Tiež majú byť využité štadióny v Dubline (Írsko), Cardiffe (Wales), Glasgowe (Škótsko) a práve v severoírskom Belfaste, kde sa plánovala výstavba nového komplexu



Britská vláda však uviedla, že od októbra 2023 sa predpokladané náklady na prestavbu štadióna "dramaticky zvýšili" z pôvodných 180 miliónov libier (cca. 213 miliónov eur) na viac ako 400 miliónov libier (cca. 473 miliónov eur). "Existuje veľké riziko, že štadión nebude postavený včas pred začiatkom turnaja. Preto sme sa s poľutovaním rozhodli, že nie je vhodné, aby vláda poskytla finančné prostriedky na prestavbu Casement Parku na zápasy ME 2028," uviedla britská ministerka športu Lisa Nandyová.



Severné Írsko by však stále mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri organizácii turnaja. Môže poskytnúť základňu niektorým tímom alebo usporiadať prípravné zápasy v existujúcom Windsor Parku.