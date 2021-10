Irving bude chýbať Nets v domácich dueloch, Nash: Budeme flexibilní

New York 11. októbra (TASR) - Tréner basketbalistov Brooklynu Nets Steve Nash si je vedomý toho, že hviezdny rozohrávač Kyrie Irving nebude môcť hrať v domácich zápasoch NBA, pretože sa nedal zaočkovať proti Covid-19. Podľa nariadenia mesta New York nemôže vstúpiť do haly Barclays Center z dôvodu koronavírusových opatrení.



Na základe podobných opatrení nebude môcť sedemnásobný účastník All Star exhibície nastúpiť ani v dueloch v San Franciscu, Los Angeles a na palubovke New Yorku Knicks. "Myslím si, že si začíname uvedomovať, že nebude môcť nastupovať v domácich stretnutiach. Musíme sa naučiť hrať aj bez neho. Záleží len na tom, kde, kedy a ako často to bude," citovala Nasha agentúra AP. "Veľa vecí sa ešte môže zmeniť, mestské nariadenia sa môžu zmeniť. Budeme sa snažiť byť flexibilní a získavať čo najviac informácií."



Irving sa už mohol zúčastniť na prvom tréningu so spoluhráčmi po tom, ako mesto oznámilo, že tréningové centrum je súkromný majetok Nets a nevzťahujú sa naň mestské zákony. NBA oficiálne nenúti hráčov povinne sa očkovať. Požaduje však od nich, aby rešpektovali miestne nariadenia a mestá New York a San Francisco od hráčov aspoň jednu dávku vakcíny pre vstup do haly vyžadujú. Hráči Knicks, Nets a Warriors tak bez očkovania nemôžu nastúpiť na domáce zápasy a za každú absenciu im hrozí odobratie platu. Nová sezóna NBA odštartuje v stredu 20. októbra ráno SELČ.